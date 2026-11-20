Кыргызстанки старше трудоспособного возраста в четыре раза больше вовлечены в домашнюю работу, чем мужчины. Такие данные содержатся в обзоре «Старение населения и бедность в Кыргызской Республике», который представили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

В обзоре указано, что в КР женщины старше трудоспособного возраста на ведение домашнего хозяйства в среднем тратили 207 минут в день, тогда как мужчины всего 59 минут.

Весьма заметна разница и в том, как они по-разному уделяют время детям. В среднем женщины тратили на детей и внуков 36 минут в день, а мужчины — 4 минуты.

Кыргызстанки, проживающие в сельской местности, уделяли уходу за детьми и внуками 48 минут в день, мужчины — 5 минут.

В городах этот показатель составлял 12 минут у женщин и 1 минуту у мужчин.

Исследование посвящено демографическим тенденциям, социально-экономическому положению граждан старшего возраста и предупреждению бедности среди пожилых людей.

В ведомстве указали, что обзор позволит промониторить имеющиеся проблемы, определить приоритеты государственной политики и выработать подходы к предупреждению бедности среди пожилых. Исследование провело ОО «Ресурсный центр для пожилых» при технической поддержке ЮНФПА.