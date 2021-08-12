Со счета бы не сбиться. Как менялись и. о. мэра Бишкека

Сегодня в Бишкеке в очередной раз сменился градоначальник. Исполняющим обязанности мэра назначили уже бывшего первого заместителя председателя кабинета министров Айбека Джунушалиева. Он рискует пробыть в этой должности аж две недели — до выборов главы муниципалитета, которые назначены на 26 августа. Но это не самый короткий срок пребывания на должности и. о. столичного мэра. Его предшественник Таалайбек Сарыбашов, например, продержался всего 10 дней. Рекордсменом же стал Эрмек Нургазиев. Он возглавлял муниципалитет менее суток. Редакция 24.kg решила вспомнить, кто успел побывать в кресле исполняющего обязанности мэра столицы.

С чего все начиналось

Началась кадровая чехарда во время октябрьских событий 2020 года. 6 октября действующий тогда градоначальник Азиз Суракматов подал в отставку. Народным мэром себя объявил Жоошбек Коеналиев. Он даже успел издать приказ о сносе ограждения вокруг «Белого дома». Но в тот же день координационный совет по урегулированию ситуации в городе его заменил Мирланом Бекетаевым. Но и тот удержался недолго. На следующий день горожане узнали, что исполняет обязанности главы первый вице-мэр Алмаз Бакетаев. Это было одно из немногих решений тех дней, основанное на законе. Потому как в нем прописано, что на время отсутствия мэра его обязанности исполняет первый зам.

8 октября произошло триумфальное возвращение в здание столичной администрации Азиза Суракматова. Он заявил, что решение об уходе было вынужденным, но он продолжал держать руку на пульсе и контролировал работу удаленно.

Но затишье продлилось недолго. Спустя две недели Азиз Суракматов снова сообщил о своем уходе, но перед этим назначил Наримана Тюлеева первым вице-мэром и, соответственно, новым исполняющим обязанности градоначальника. Однако его решение вызвало недовольство ряда депутатов БГК, посчитавших, что Азиз Суракматов должен был предварительно заручиться согласием городского кенеша. Перед зданием мэрии вновь начались митинги: вышли как противники Наримана Тюлеева, так и его сторонники. Противостояния продолжались целый день, а утром пресс-служба муниципалитета сообщила, что Тюлеев покинул должность.

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«Я даже не успел войти в курс дела и принять доклады, как вокруг кресла мэра развернулась грязная борьба различных группировок и сомнительных личностей. Некоторые из них в агрессии дошли до рукоприкладства. Не буду отрицать, что горожане пришли поддержать меня. Не имея никакого морального права подвергать их жизни опасности и осознавая, что волна охлократии не остановится перед здравым смыслом и фактами, мы с исполняющим обязанности президента премьер-министром Садыром Жапаровым приняли решение, что я оставляю пост и. о. мэра», — объяснил Нариман Тюлеев.

Но сразу его отставку бывший тогда и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров не принял, и за кресло мэра вновь разразилась битва.

Исполнять обязанности главы столичного муниципалитета хотел профессиональный митингующий Торохан Жунусбеков. Еще один активист Асхат Осмонов, вообще, заявил, что Садыр Жапаров обещал ему, что называется, подарить кресло мэра в благодарность за то, что тот «топил» за него на всех митингах.

Рекордсмены

27 октября стало известно, что исполнять обязанности градоначальника будет Балбак Тулобаев. «Садыр Жапаров предложил до назначения новых выборов мэра и стабилизации ситуации поработать в городе», — отметил он.

Балбак Тулобаев уже руководил аппаратом мэрии, а после был полпредом в Иссык-Кульской области. Он продержался в кресле более трех месяцев. Отчитавшись о проделанной за 100 дней работе перед депутатами горкенеша, ушел с должности.

«Я ложусь в больницу. Три года работал без отпусков, последние шесть дней получаю уколы, буду лечиться», — сказал он тогда.

Перед своим уходом Балбак Тулобаев представил коллективу нового и. о. — Эрмека Нургазиева. Последний даже провел пресс-конференцию, где сказал, что пост главы столицы ему доверил президент Садыр Жапаров.

Но продержался он в кресле рекордно мало — меньше суток.

Пока и. о. выступал перед камерами, журналисты напомнили, что дольщики «Альянс Курулуш Плюс» продолжают обвинять его в обмане и невозврате им денежных средств. Также Эрмек Нургазиев прославился, когда в соцсетях опубликовали видео, где он бьет женщину. В итоге спустя несколько часов Садыр Жапаров написал, что решение было ошибочным.

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И вот новое назначение. 10 февраля новым и. о. мэра стал Бактыбек Кудайбергенов. Ранее он работал губернатором Чуйской области. На последних выборах в парламент был в списке партии «Кыргызстан». Несмотря на то что Бактыбек Кудайбергенов продержался в кресле почти полгода, горожанам не запомнился ничем. Разве только судом с бишкекчанином Маратом Акматалиевым. Тот утверждал, что на части его участка хозяйка соседнего — супруга и. о. мэра Динара Доконова — построила двухэтажный жилой дом. В итоге разбирательства закончились мировым соглашением.

2 августа стало известно, что Бактыбек Кудайбергенов покидает мэрию Бишкека, а на его место назначают бывшего главу Оша Таалайбека Сарыбашова. В обществе стали говорить, что, возможно, именно его кандидатуру выдвинут на должность мэра и он станет первым градоначальником без приставки и. о. за последние 10 месяцев. Однако этого не случилось. В кресле он продержался всего 10 дней.