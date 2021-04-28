Суд горожанина с женой и. о. мэра Бишкека закончился мировым соглашением

Судебные разбирательства бишкекчанина Марата Акматалиева с женой и. о. мэра столицы Динарой Доконовой закончились мировым соглашением. Об этом истец сообщил 24.kg.

Он напомнил, что обращался в суд, чтобы определить границы земельных участков и снос незаконной постройки, возведенной Динарой Доконовой и ее супругом Бактыбеком Кудайбергеновым на части его территории.

Марат Акматалиев приобрел участок в 2012 году в районе «Ала-Арча-3», зарегистрировал в ГРС, получил Госакт. Он с родными хотел построить большой дом на пять семей. Но в тот момент было недостаточно денег, участок стоял пустой. В 2015-м ему сообщили из ГРС о проведении корректировки участков и необходимости получения новой Красной книги. Но с этим он был не согласен. Однако, когда Марат Акматалиев начал строить дом, узнал, что границы его участка все-таки были изменены. А на части его территории соседи Динара Доконова и Бактыбек Кудайбергенов возвели дом. Мужчина уже тогда предлагал чиновникам скорректировать его участок — выделить территорию рядом взамен той, что отошла семье и. о. градоначальника. Благодаря судебным разбирательствам его предложение было удовлетворено.

Кроме того, Бишкекский городской суд оставил без рассмотрения иск управления землепользования и строительства столичного муниципалитета. Об этом 24.kg сообщили в мэрии столицы.

В УЗС сообщили, что земельный участок № 14 по улице Байтика Баатыра был выделен гражданке С.Абдрахмановой на основании постановления Октябрьской районной администрации в апреле 2004 года, в ноябре 2014-го его владельцем становится Динара Доконова.

«УЗС в 2017 году выдало предписание Д.Доконовой «Об устранении выявленных нарушений». Она предоставила согласованный с МП «Бишкекглавархитектура» проект под строительство индивидуального жилого дома. В январе 2018-го управление выдало разрешение на строительство, а в марте 2018 года — подтверждение о соответствии завершенного строительства требованиям технических регламентов и иным нормативным правовым актам», — отметили в управлении.

В УЗС добавили, что при изучении архивных материалов, предоставленных Бишкекглавархитектурой и БФ ГУ «Кадастр», выяснилось, что имеется три различные согласованные схемы индивидуальной жилой застройки, по которым Госрегистром выданы государственные акты о праве частной собственности на земельные участки. В результате и возникают спорные ситуации и произошли накладки земельных участков.

«На основании коллективного заявления жителей жилого городка «Совмин» от 17 марта 2021-го разработан проект застройки. Он был рассмотрен и одобрен на Градсовете 26 марта 2021 года и утвержден главным архитектором Бишкека. Границы земельных участков приведены в соответствие с разработанным проектом. В связи с этим суд оставил иск без рассмотрения», — подчеркнули в управлении.