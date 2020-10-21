Возле мэрии Бишкека проходит митинг сторонников и противников Наримана Тюлеева

Перед зданием мэрии Бишкека сегодня проходит митинг сторонников и противников назначения и. о. мэра столицы Наримана Тюлеева.

Ранее часть противников вошла внутрь на встречу с Нариманом Тюлеевым. К ним присоединились некоторые депутаты Бишкекского горкенеша. Они считают, что его назначение было незаконным.

Во время встречи произошла потасовка, после чего всех участников вывели на улицу. К ним вышел и Нариман Тюлеев. Он пообещал, что поговорит с Садыром Жапаровым о своем назначении. Если премьер-министр скажет ему покинуть пост, он это сделает.

К этом времени у здания собрались и сторонники исполняющего обязанности главы города. Между участниками акции началась потасовка, звучат оскорбления в адрес друг друга.

Напомним, накануне стало известно, что Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он будет исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.

Отметим, что выборы мэра Бишкека пока не будут проводиться, потому что за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша выборы градоначальника не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы». БГК должен быть переизбран в апреле 2021 года.