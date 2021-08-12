Новым и. о. мэра Бишкека стал Айбек Джунушалиев. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Улукбек Марипов.

Руководить городом временный мэр будет до избрания нового.

Ранее Айбек Джунушалиев был первым заместителем председателя кабинета министров, на эту должность его назначили 20 мая 2021 года.

Напомним, сегодня стало известно, что предыдущий и. о. мэра Таалайбек Сарыбашов покинул должность. Он был назначен на нее 2 августа. Выборы нового градоначальника пройдут 26 августа.