В Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра — Бактыбек Кудайбергенов. Об этом 24.kg сообщили источники в столичном муниципалитете.

По его словам, сейчас нового и. о. представляют коллективу мэрии.

О новом исполняющем обязанности известно, что он родился 8 декабря 1962 года, работал губернатором Чуйской области. На последних выборах в парламент был в списке партии «Кыргызстан».

Напомним, Балбак Тулобаев ушел с должности и. о. мэра Бишкека, а на его место назначен Эрмек Нургазиев. Последний утверждал, что пост главы столицы ему доверил президент Садыр Жапаров. Президент же в свою очередь спустя несколько часов написал, что решение было ошибочным.

Эрмек Нургазиев на скандальных парламентских выборах 2020 года баллотировался в Жогорку Кенеш от партии «Кыргызстан».

Дольщики «Альянс Курулуш Плюс» продолжают обвинять его в обмане и невозврате их денежных средств.

Эрмек Нургазиев также прославился, когда в соцсетях опубликовали видео, где он бьет женщину.