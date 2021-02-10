09:25
USD 84.68
EUR 102.44
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра — Бактыбек Кудайбергенов

В Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра — Бактыбек Кудайбергенов. Об этом 24.kg сообщили источники в столичном муниципалитете.

По его словам, сейчас нового и. о. представляют коллективу мэрии.

О новом исполняющем обязанности известно, что он родился 8 декабря 1962 года, работал губернатором Чуйской области. На последних выборах в парламент был в списке партии «Кыргызстан».

Напомним, Балбак Тулобаев ушел с должности и. о. мэра Бишкека, а на его место назначен Эрмек Нургазиев. Последний утверждал, что пост главы столицы ему доверил президент Садыр Жапаров. Президент же в свою очередь спустя несколько часов написал, что решение было ошибочным.

Эрмек Нургазиев на скандальных парламентских выборах 2020 года баллотировался в Жогорку Кенеш от партии «Кыргызстан».

Дольщики «Альянс Курулуш Плюс» продолжают обвинять его в обмане и невозврате их денежных средств.

Эрмек Нургазиев также прославился, когда в соцсетях опубликовали видео, где он бьет женщину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182917/
просмотров: 908
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке парк имени Кычана Джакыпова снова превратился в свалку
Садыр Жапаров высказал личное мнение. Решение по мэру примет премьер-министр
Ларьки, базары, многоэтажки. Как мэрия планирует зарабатывать на продаже земель
Новый и. о. мэра Бишкека Эрмек Нургазиев хочет открыть муниципальный банк
Брусчатка вместо асфальта. В мэрии Бишкека объяснили причины странного ремонта
Балбак Тулобаев ушел с должности. Новым и. о. мэра Бишкека стал Эрмек Нургазиев
В Бишкеке новый вице-мэр
Вице-мэр Бишкека предложил публиковать в соцсетях фотографии ворующих люки
Силомеры, игры, шарики. Мэрия Бишкека проигрывает борьбу со стихийной торговлей
Ремонт дорог в Бишкеке за счет гранта КНР возобновится 15 марта
Популярные новости
В&nbsp;посольстве России в&nbsp;Кыргызстане напомнили об&nbsp;основаниях для перелета в&nbsp;Москву В посольстве России в Кыргызстане напомнили об основаниях для перелета в Москву
Завтра в&nbsp;одном из&nbsp;районов Бишкека не&nbsp;будет холодной воды Завтра в одном из районов Бишкека не будет холодной воды
Казахстан изменил порядок пересечения границы в&nbsp;период карантина Казахстан изменил порядок пересечения границы в период карантина
У&nbsp;15&nbsp;детей в&nbsp;Кыргызстане подтвердили синдром Кавасаки У 15 детей в Кыргызстане подтвердили синдром Кавасаки
Бизнес
AMEDIATEKA в&nbsp;приложении O!TV: любимые сериалы и&nbsp;фильмы у&nbsp;вас в&nbsp;смартфоне! AMEDIATEKA в приложении O!TV: любимые сериалы и фильмы у вас в смартфоне!
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запустило услугу программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запустило услугу программных ККМ для бизнеса
Powerbank в&nbsp;подарок при покупке Xiaomi Poco M3&nbsp;в O!Store Powerbank в подарок при покупке Xiaomi Poco M3 в O!Store
Открытие нового филиала ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; Открытие нового филиала ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»
10 февраля, среда
09:13
В Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра — Бактыбек Кудайбергенов В Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра — Бактыбек...
09:11
Российские военные дополнили скульптурой обелиск воинам Иссык-Атинского района
09:07
В ДУМК деньги, внесенные паломниками за хадж, занимали частным структурам
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень опустился до умеренного
08:53
Экономика Кыргызстана начнет восстанавливаться после кризиса только к концу года
9 февраля, вторник
23:39
В Бишкеке парк имени Кычана Джакыпова снова превратился в свалку
23:02
В Кыргызстане учреждена премия имени Салтанат Саматовой