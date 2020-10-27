Битва за пост мэра. Возглавить мэрию Балбаку Тулобаеву предложил Садыр Жапаров

Балбак Тулобаев сообщил 24.kg, что возглавить мэрию Бишкека ему предложил исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

«Мы вчера разговаривали. Его команда, администрация сначала предложила мне управление делами президента, но ситуация в Бишкеке сложная. Садыр Жапаров предложил до назначения новых выборов мэра и стабилизации ситуации поработать в городе», — отметил он.

Балбак Тулобаев подчеркнул, что временно возглавляет город, через несколько месяцев новые выборы в городской кенеш.

Давайте вместе выйдем из этой сложной ситуации. Сейчас всем, главное, успокоиться. На носу зима, коронавирус. Балбак Тулобаев

Накануне Балбак Тулобаев покинул пост полпреда правительства в Иссык-Кульской области. До этого он руководил аппаратом мэрии Бишкека.

Ранее мэр Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового. Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров принял отставку Азиза Суракматова. Пост главы столицы пока вакантен. Однако на него претендуют неизвестные, называющие себя сторонниками Садыра Жапарова. Среди прочих некий Торохан Жунусбеков. Вчера также появилась информация, что в аппарате и. о. президента рассматривают кандидатуру Жанара Акаева. Однако ситуация меняется практически каждый час.

В Сети появилась аудиозапись, где брат и. о. главы государства уговаривает, предположительно, Торохана Жунусбекова не нарушать закон и не захватывать мэрию.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.