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Общество

Новый и. о. мэра Бишкека Эрмек Нургазиев хочет открыть муниципальный банк

Новый и. о. мэра Бишкека Эрмек Нургазиев хочет открыть муниципальный банк. Об этом он сообщил на своей первой пресс-конференции.

По его словам, этот вопрос он обсуждал во время встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

«Хотим открыть муниципальный банк, в нем будут счета всех наших подразделений, будем видеть доходы и расходы. Это будет отдельное предприятие. Думаю, через свой банк нам будет легче работать, общаться с производителями тех же автобусов», — отметил он.

Эрмек Нургазиев добавил, что планирует провести аудит по всем муниципальным предприятиям, подразделениям.

Напомним, накануне стало известно, что Балбак Тулобаев ушел с должности и. о. мэра Бишкека, а на его место назначен Эрмек Нургазиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182794/
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