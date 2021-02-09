Новый и. о. мэра Бишкека Эрмек Нургазиев хочет открыть муниципальный банк. Об этом он сообщил на своей первой пресс-конференции.

По его словам, этот вопрос он обсуждал во время встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

«Хотим открыть муниципальный банк, в нем будут счета всех наших подразделений, будем видеть доходы и расходы. Это будет отдельное предприятие. Думаю, через свой банк нам будет легче работать, общаться с производителями тех же автобусов», — отметил он.

Эрмек Нургазиев добавил, что планирует провести аудит по всем муниципальным предприятиям, подразделениям.

Напомним, накануне стало известно, что Балбак Тулобаев ушел с должности и. о. мэра Бишкека, а на его место назначен Эрмек Нургазиев.