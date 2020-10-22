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Власть

Нариман Тюлеев отказался от поста и. о. мэра Бишкека: грязная борьба группировок

Нариман Тюлеев покинул должность исполняющего обязанности мэра Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, он написал соответствующее заявление на имя премьер-министра Садыра Жапарова. В частности, Нариман Тюлеев отметил, что решение занять место первого вице-мэра он принял после долгих уговоров уже бывшего градоначальника Азиза Суракматова.

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«Но я даже не успел войти в курс дела и принять доклады, как вокруг кресла мэра развернулась грязная борьба различных группировок и сомнительных личностей. Некоторые из них в агрессии дошли до рукоприкладства. Не буду отрицать, что горожане пришли поддержать меня. Не имея никакого морального права подвергать их жизни опасности и осознавая, что волна охлократии не остановится перед здравым смыслом и фактами, мы с исполняющим обязанности президента премьер-министром Садыром Жапаровым приняли решение, что я оставляю пост и. о. мэра», — отметил Нариман Тюлеев.

Он добавил, что исполняющим обязанности мэра будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Напомним, Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.

Отметим, что выборы мэра Бишкека пока не будут проводиться, потому что за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша выборы градоначальника не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы». БГК должен быть переизбран в апреле 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170262/
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