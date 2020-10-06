«Меня никто не назначал»: самопровозглашенный мэр Бишкека Жоошбек Коеналиев

Самопровозглашенный мэр Бишкека Жоошбек Коеналиев провел совещание с городскими службами. Журналисту 24.kg не удалось получить внятного объяснения, кто его назначил на пост главы муниципалитета. В том числе и от самого нового «градоначальника».

Жоошбек Коеналиев заявил, что руководит Бишкеком де-юре Азиз Суракматов, а де-факто — он. О новом мэре известно, что он является кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Республика». В его послужном списке работа в регистрационно-экзаменационном отделении ГАИ и в ГРС. Он был начальником департамента регистрации транспортных средств.

Пресс-служба столичного муниципалитета пока недоступна для комментариев.