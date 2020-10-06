13:12
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

«Меня никто не назначал»: самопровозглашенный мэр Бишкека Жоошбек Коеналиев

Самопровозглашенный мэр Бишкека Жоошбек Коеналиев провел совещание с городскими службами. Журналисту 24.kg не удалось получить внятного объяснения, кто его назначил на пост главы муниципалитета. В том числе и от самого нового «градоначальника».

Жоошбек Коеналиев заявил, что руководит Бишкеком де-юре Азиз Суракматов, а де-факто — он. О новом мэре известно, что он является кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Республика». В его послужном списке работа в регистрационно-экзаменационном отделении ГАИ и в ГРС. Он был начальником департамента регистрации транспортных средств.

Пресс-служба столичного муниципалитета пока недоступна для комментариев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167842/
просмотров: 3187
Версия для печати
Материалы по теме
События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
В Бишкеке граждане создают добровольные дружины для охраны объектов
Беспорядки в Бишкеке. Кабинет главы Минздрава тоже занял самозванец
Аэропорт «Манас» работает в штатном режиме
Лидеры некоторых партий хотят создать координационный совет
Мародерство в Бишкеке. Из кабинета кафедры фармакологии КРСУ украли технику
Темир Сариев призывает срочно создать правительство народного доверия
На Джеруй ворвались неизвестные. Работы приостановлены
Приоритетным должно быть обеспечение безопасности. Комментарий посольства России
СДК и СДПК объединились и призывают кыргызстанцев их поддержать
Популярные новости
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в&nbsp;школах Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в школах
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
6 октября, вторник
13:07
В ЦИК обсудили вопрос самороспуска, но решили подвести итоги выборов В ЦИК обсудили вопрос самороспуска, но решили подвести...
13:02
События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
12:58
В Бишкеке граждане создают добровольные дружины для охраны объектов
12:58
Беспорядки в Бишкеке. Кабинет главы Минздрава тоже занял самозванец
12:41
Депутаты города Ош проголосовали за отставку мэра Таалайбека Сарыбашова