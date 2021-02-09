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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Эрмек Нургазиев стал известным, когда ударил женщину. Комментарий и. о. мэра

Новый и. о. мэра Бишкека хочет помочь обманутым дольщикам. Об этом Эрмек Нургазиев рассказал на своей первой пресс-конференции.

Но журналистов сначала интересовал его инцидент с бишкекчанкой, когда он ударил женщину.

«Есть банда мошенников, которая занималась кредитованием — за заложенное имущество и небольшую просрочку забирали все. Эта история длится более 10 лет. Потом «Альянс Курулуш» якобы дали кредит, у них остановились девять объектов. Там явно было мошенничество. Женщина, с которой произошел конфликт, — адвокат этой фирмы. Наложили арест и не дают закончить, один участок принадлежал мне, мы решили достроить с жителями дом, меня назначили председателем кооператива. Она пришла и в один из моментов ударила в лицо, у меня произошла ответная реакция. Адвокат написала заявление, но свидетели подтвердили, что она первая ударила. Дело закрыто», — сказал Эрмек Нургазиев.

Он отметил, что в первую очередь хочет помочь обманутым дольщикам. «Очень многие люди пострадали. Есть бюрократические проволочки, недопонимание, нежелание им помочь», — заметил и. о. градоначальника.

Также он заявил, что все свои планы и проекты озвучил президенту Садыру Жапарову. «Благодарю его за доверие, представил ему много проектов, есть системные, в которые мне надо вникнуть. Надо сделать упор на социальные моменты. Система работает, кардинальных изменений не будет», — подчеркнул Эрмек Нургазиев.

Напомним, накануне стало известно, что Балбак Тулобаев ушел с должности и. о. мэра Бишкека, а на его место назначен Эрмек Нургазиев.

Эрмек Нургазиев на скандальных парламентских выборах 2020 года баллотировался в Жогорку Кенеш от партии «Кыргызстан».

Дольщики «Альянс Курлуш Плюс» продолжают обвинять его в обмане и невозврате их денежных средств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182789/
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