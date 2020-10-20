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Власть

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. Информацию 24.kg подтвердили сразу несколько сотрудников аппарата муниципалитета.

Официально об этом Азиз Суракматов намерен объявить сегодня на пресс-конференции.

Напомним, ранее столичный мэр уже подавал в отставку. 6 октября он написал заявление и покинул пост. Однако 8 октября вновь вернулся на рабочее место, отметив, что работал дистанционно.

Сегодня стало известно, что на пост первого вице-мэра назначен экс-градоначальник Нариман Тюлеев. Он будет исполнять обязанности мэра до официального утверждения депутатами Бишкекского городского кенеша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169957/
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