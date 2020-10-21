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Власть

В БГК считают, что Азиз Суракматов самовольно назначил первого вице-мэра

Бывший градоначальник Азиз Суракматов должен был заручиться согласием Бишкекского городского кенеша, назначая на должность первого вице-мэра Наримана Тюлеева. Об этом сообщил депутат БГК Асылбек Акылбеков.

Отметим, что сегодня у здания мэрии собралась группа горожан, несогласных с кадровой политикой бывшего руководителя муниципалитета. Потом они зашли на встречу с и. о. мэра Нариманом Тюлеевым. На ней присутствуют и некоторые депутаты городского кенеша.

Асылбек Акылбеков напомнил, что, согласно закону о местном самоуправлении, для назначения руководителя службы муниципалитет должен получить согласие БГК. «Сейчас так произошло, что Азиз Суракматов написал назначение, не согласовал его с нами, а потом ушел. А первый вице-мэр стал исполняющим обязанности мэра», — сказал он.

Асылбек Акылбеков добавил, что Нариман Тюлеев не может быть исполняющим обязанности. «Потому что мэра выдвигают БГК или премьер-министр. Только два легитимных органа», — сказал он.

В зале произошла словесная перепалка, в кабинет зашли сотрудники милиции.

Напомним, накануне стало известно, что Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он будет исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.

Отметим, что выборы мэра Бишкека пока не будут проводиться, потому что за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша выборы градоначальника не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы». БГК должен быть переизбран в апреле 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170140/
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