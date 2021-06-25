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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Когда даже скандалы вялые

21 июня стартовала агитационная кампания в Бишкеке, Оше и Токмаке. Партии, заявившие об участии в повторных выборах в городские кенеши, назначенных на 11 июля, вступили в борьбу за голоса избирателей. Но былой активности не наблюдается. Нет кричащих билбордов и зазывных роликов в соцсетях. Уже понятно, что агитация, на которую отведено три недели, пройдет более чем скромно. Партии экономят ресурсы в преддверии парламентской гонки, намеченной на осень-2021.

А тут еще появилась информация, что из-за третьей волны COVID-19 и нового роста заболевших выборы могут передвинуть.

Разборки местного значения

В Бишкеке за места в горкенеше борются 18 партий, Оше — девять, Токмаке — шесть.

В южной столице не обошлось без скандала. Партии «Улуу Журт», «Улуттар биримдиги», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан» и «Келечек-Будущее» саботировали жеребьевку по распределению мест в бюллетене. Причиной стало решение Ошской ТИК зарегистрировать 18 кандидатов от партии «Ата Журт Кыргызстан», уличенных в нарушениях на выборах 11 апреля.

Ее глава Кушубак Ныязбеков считает, что оснований отказывать этим претендентам в регистрации не было. Потому что нет соответствующего решения суда.

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«Должно быть судебное решение о запрете кандидату участвовать в выборах. Поэтому мы не смогли их отстранить, но уже обратились в милицию. По закону есть возможность отменить регистрацию кандидата за три дня до голосования и даже накануне выборов, если будет решение суда», — пояснил он.

Жеребьевка позже все-таки состоялась.

С выяснения отношений между представителями партий «Эмгек» и «Бирге» началась агитация в Токмаке. В соцсетях появилось видео, где некие женщины, представившись агитаторами последней, предлагают избирателям деньги. Автор ролика выступает за партию бизнесмена Аскара Салымбекова.

В «Бирге» тотчас заявили, что это провокация, состряпанная конкурентами. Милиция начала проверку.

В Бишкеке поступила претензия в адрес партии «Онугуу-Прогресс». Горожанка заявила, что от имени политорганизации ей за голос предлагали 2 тысячи 500 сомов. В штабе партии пообещали разобраться, тоже отметив происки конкурентов и пригорозили судом.

Очевидно, что без нарушений на повторных выборах не обойдется. Но проблема будет в другом — рекордно низкой явке.

По мнению политолога Игоря Шестакова, бишкекчане вообще не понимают, зачем нужен этот орган народовластия (БГК — Прим. 24.kg) и чем занимаются его члены. Он отмечает, что в городские депутаты в Бишкеке и Оше рвутся предстатели торгового и строительного бизнеса, которые за счет мандатов решают сугубо личные проблемы.

«Меня не удивит, если явка 11 июля будет ниже плинтуса. Единственное, что может привести бишкекчан на участки, — это выборы мэра. Для горожанина депутат горкенеша — это инопланетянин. Голосование ногами — главный показатель того, как в столице относятся к выборам в БГК», — сказал Игорь Шестаков

Скромно и без вкуса

Для участия в повторных выборах все партии отредактировали списки в надежде, что новые старые лица помогут выиграть. К тому же «новички» — люди не бедные и среди горожан пользуются авторитетом.

К примеру, бывшие претенденты на мандаты БГК от НДПК перешли в «Ата Журт Кыргызстан» и частично «Ишеним», которую, по некоторым данным, поддерживает экс-советник президента Садыра Жапарова Арзыбек Бурханов.

Кандидаты от «Ак Баты» оказались в списке новой партии «Сила в единстве» под председательством экс-замглавы Таможенной службы Кадырбека Абдивалиева.

Предвыборные программы партий особой корректировки не претерпели. Все участники гонки выступают за развитие и модернизацию столицы. К примеру, у партии «Биздин Эл» («Наш народ»), которая ранее не хотела баллотироваться, но в последний момент передумала, программа называется «Путь созидателя». На апрельских выборах ее представители также обещали вдохнуть в столицу новую жизнь. Провели шествие в одном из столичных парков. Собравшиеся оделись в белые футболки как символ очищения и обновления.

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Партия «Ата Журт Кыргызстан» начала свою кампанию с заявления о том, что отказывается от массовых агитационных мероприятий, потому что заботится о здоровье бишкекчан.

В «Эмгеке» по традиции старт агитации дали в полночь на 21 июня. Собрались в штабе, послушали речи, зачитали список кандидатов и пообещали не подводить своих избирателей.

Партия «Столица», решившая идти в БГК после забастовки водителей маршруток, начала кампанию с митинга у мэрии Бишкека. Чтобы не путали с «Биздин эл», в одноцветную белую гамму добавили желтого.

Члены «Реформы» пока с агитационными призывами не выступали. Только в Twitter появилось сообщение, что партия пойдет и на этот раз уж точно победит.

Партия «Социал-демократы Кыргызстана» также впубличных акциях не замечена. Ее лидер Темирлан Султанбеков еще до начала агитации потребовал от ТИК Бишкека отменить регистрацию списков кандидатов партий «Онугуу-Прогресс», «Келечек-Будущее», «Биздин Кыргызстан», «Жаны-Мезгил», «Туран», «Столица» и «Сила в единстве». Темирлан Султанбеков считает, что, согласно Закону «О выборах депутатов местных кенешей», указанные партии не могут участвовать в выборах, поскольку они повторные — 11 апреля эти политорганизации не баллотировались.

Это требование, скорее популистское, чем принципиальное, ТИК не удовлетворила.

На фоне прогрессирующей коронавирусной динамики партийные штабы в срочном порядке пересматривают формат пиар-кампаний. Лидеры понимают, что провести полноценные мероприятия в условиях ограничений сложно, а навязчивая агитация в соцсетях только раздражает избирателей. Партиям придется искать новые форматы, чтобы убедить и сторонников и сомневающихся отдать голоса за них.

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В партиях опасаются, что коронавирус может спутать все планы. Прогнозы не оптимистичны.

Сегодня, как заявляет ЦИК, оснований для переноса даты перевыборов нет. Но все может измениться буквально в считанные дни и тогда кампанию свернут.

Но это формирование новых составов городских кенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке однозначно запомнится как самое скандальное, затяжное и лишенное надежд на изменения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198665/
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