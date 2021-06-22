Повторные выборы. Партии недовольны решением Ошской ТИК

Пять партий, участвующие в повторных выборах местных депутатов в Оше, выразили свой протест и сорвали жеребьевку по распределению мест в бюллетенях.

По словам главы Ошской ТИК Кушубака Ныязбекова, причиной срыва стало недовольство партий «Улуу Журт», «Улуттар биримдиги», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан» и «Келечек-Будущее» последним решением Ошской территориальной избирательной комиссии. Комиссия отменила свое решение об отстранении от выборов 18 кандидатов. По ним не было вердикта суда.

«Должно быть судебное решение о запрете кандидату участвовать в выборах. Поэтому мы не смогли их отстранить, но уже обратились в милицию. По закону есть возможность отстранить кандидата даже во время предвыборной кампании, если будет решение суда», — отметил глава Ошской ТИК.

Вместе с тем сегодня жеребьевку все-таки провели.

№ 1 — «Ынтымак»;

№ 2 — «Улуу Журт»;

№ 3 — «Биздин Кыргызстан»;

№ 4 — «Улуттар биримдиги»;

№ 5 — «Келечек-Будущее»;

№ 6 — «Бутун Кыргызстан»;

№ 7 — «Ата Журт Кыргызстан»;

№ 8 — «Бир Бол»;

№ 9 — «Нур».

21 июня началась агитация. Она продлится до 10 июля 8.00.