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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Партии недовольны решением Ошской ТИК

Пять партий, участвующие в повторных выборах местных депутатов в Оше, выразили свой протест и сорвали жеребьевку по распределению мест в бюллетенях.

По словам главы Ошской ТИК Кушубака Ныязбекова, причиной срыва стало недовольство партий «Улуу Журт», «Улуттар биримдиги», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан» и «Келечек-Будущее» последним решением Ошской территориальной избирательной комиссии. Комиссия отменила свое решение об отстранении от выборов 18 кандидатов. По ним не было вердикта суда.

«Должно быть судебное решение о запрете кандидату участвовать в выборах. Поэтому мы не смогли их отстранить, но уже обратились в милицию. По закону есть возможность отстранить кандидата даже во время предвыборной кампании, если будет решение суда», — отметил глава Ошской ТИК.

Вместе с тем сегодня жеребьевку все-таки провели.

  • № 1 — «Ынтымак»;
  • № 2 — «Улуу Журт»;
  • № 3 — «Биздин Кыргызстан»;
  • № 4 — «Улуттар биримдиги»;
  • № 5 — «Келечек-Будущее»;
  • № 6 — «Бутун Кыргызстан»;
  • № 7 — «Ата Журт Кыргызстан»;
  • № 8 — «Бир Бол»;
  • № 9 — «Нур».

21 июня началась агитация. Она продлится до 10 июля 8.00.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198482/
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