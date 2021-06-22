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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Третья волна COVID-19. В случае обострения ситуации выборы перенесут

Повторные выборы в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке могут перенести. В ЦИК 24.kg объяснили почему.

По данным Центризбиркома, эпидемиологическая ситуация с коронавирусом сохраняется напряженной. Число заболевших растет и эксперты прогнозируют пик на первую декаду июля. «Если такая тенденция сохранится, то мы будем рекомендовать отсрочить кампанию хотя бы на месяц», — пояснил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

Он добавил, что и органам местной власти лучше сосредоточиться на сохранении здоровья населения, чем заниматься организацией выборов и направлять на этот процесс все усилия.

В Бишкеке на мандаты в БГК претендует 18 партий:

  • «Ата Журт Кыргызстан»;
  • «Эмгек»;
  • «Туран»;
  • «Келечек-Будущее»;
  • «Реформа»;
  • «Онугуу-Прогресс»;
  • «Биздин Кыргызстан»;
  • «Биздин Эл»;
  • «Столица»;
  • «Замандаш»;
  • «Ынтымак»;
  • «Социально-политическая партия «Сила в единстве»;
  • «Жаны-Мезгил»;
  • «Социал-демократы»;
  • «Ишеним»;
  • «Улуу-Журт»;
  • Партия зеленых Кыргызстана;
  • «Айкол Кыргызстан».

Ошская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 9 партий:

  • «Ынтымак»;
  • «Улуу Журт»;
  • «Бир Бол»;
  • «Биздин Кыргызстан»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Ата Журт Кыргызстан»;
  • «Улуттар биримдиги»;
  • «Келечек-Будущее»;
  • «Нур».

Токмакская территориальная избирательная комиссия утвердила списки шести партий:

  • «Эл биримдиги»;
  • «Бирге-Вместе»;
  • «Эмгек»;
  • «Патриот ынтымагы»;
  • «Асыл Мурас жаштары»;
  • «Ата Журт Кыргызстан».

Всего в повторных выборах намерены принять участие 33 политические партии.

21 июня началась агитация. Она продлится до 10 июля 8.00.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198477/
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