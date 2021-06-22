Третья волна COVID-19. В случае обострения ситуации выборы перенесут

Повторные выборы в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке могут перенести. В ЦИК 24.kg объяснили почему.
По данным Центризбиркома, эпидемиологическая ситуация с коронавирусом сохраняется напряженной. Число заболевших растет и эксперты прогнозируют пик на первую декаду июля. «Если такая тенденция сохранится, то мы будем рекомендовать отсрочить кампанию хотя бы на месяц», — пояснил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.
Он добавил, что и органам местной власти лучше сосредоточиться на сохранении здоровья населения, чем заниматься организацией выборов и направлять на этот процесс все усилия.
В Бишкеке на мандаты в БГК претендует 18 партий:
- «Ата Журт Кыргызстан»;
- «Эмгек»;
- «Туран»;
- «Келечек-Будущее»;
- «Реформа»;
- «Онугуу-Прогресс»;
- «Биздин Кыргызстан»;
- «Биздин Эл»;
- «Столица»;
- «Замандаш»;
- «Ынтымак»;
- «Социально-политическая партия «Сила в единстве»;
- «Жаны-Мезгил»;
- «Социал-демократы»;
- «Ишеним»;
- «Улуу-Журт»;
- Партия зеленых Кыргызстана;
- «Айкол Кыргызстан».
Ошская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 9 партий:
- «Ынтымак»;
- «Улуу Журт»;
- «Бир Бол»;
- «Биздин Кыргызстан»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Ата Журт Кыргызстан»;
- «Улуттар биримдиги»;
- «Келечек-Будущее»;
- «Нур».
Токмакская территориальная избирательная комиссия утвердила списки шести партий:
- «Эл биримдиги»;
- «Бирге-Вместе»;
- «Эмгек»;
- «Патриот ынтымагы»;
- «Асыл Мурас жаштары»;
- «Ата Журт Кыргызстан».
Всего в повторных выборах намерены принять участие 33 политические партии.
21 июня началась агитация. Она продлится до 10 июля 8.00.