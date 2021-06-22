Третья волна COVID-19. В случае обострения ситуации выборы перенесут

Повторные выборы в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке могут перенести. В ЦИК 24.kg объяснили почему.

По данным Центризбиркома, эпидемиологическая ситуация с коронавирусом сохраняется напряженной. Число заболевших растет и эксперты прогнозируют пик на первую декаду июля. «Если такая тенденция сохранится, то мы будем рекомендовать отсрочить кампанию хотя бы на месяц», — пояснил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

Он добавил, что и органам местной власти лучше сосредоточиться на сохранении здоровья населения, чем заниматься организацией выборов и направлять на этот процесс все усилия.

В Бишкеке на мандаты в БГК претендует 18 партий:

«Ата Журт Кыргызстан»;

«Эмгек»;

«Туран»;

«Келечек-Будущее»;

«Реформа»;

«Онугуу-Прогресс»;

«Биздин Кыргызстан»;

«Биздин Эл»;

«Столица»;

«Замандаш»;

«Ынтымак»;

«Социально-политическая партия «Сила в единстве»;

«Жаны-Мезгил»;

«Социал-демократы»;

«Ишеним»;

«Улуу-Журт»;

Партия зеленых Кыргызстана;

«Айкол Кыргызстан».

Ошская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 9 партий:

«Ынтымак»;

«Улуу Журт»;

«Бир Бол»;

«Биздин Кыргызстан»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Ата Журт Кыргызстан»;

«Улуттар биримдиги»;

«Келечек-Будущее»;

«Нур».

Токмакская территориальная избирательная комиссия утвердила списки шести партий:

«Эл биримдиги»;

«Бирге-Вместе»;

«Эмгек»;

«Патриот ынтымагы»;

«Асыл Мурас жаштары»;

«Ата Журт Кыргызстан».

Всего в повторных выборах намерены принять участие 33 политические партии.

21 июня началась агитация. Она продлится до 10 июля 8.00.