Повторные выборы. Первые нарушения, первые требования, первые предупреждения

11 июля пройдут повторные выборы в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке. Бороться за мандаты в горкенешах намерены 25 партий.

Партия «Ата Журт Кыргызстан» примет участие в выборах в трех городах.

В двух городах выдвинули списки кандидатов пять партий («Келечек-Будущее», «Биздин Кыргызстан», «Ынтымак», «Улуу-Журт», «Эмгек»).

Другие политорганизации будут баллотироваться в одном из трех городов.

«Реформа», «Онугуу-Прогресс», «Социал-демократы», «Замандаш», «Жаны-Мезгил», «Биздин эл», «Туран», Партия зеленых Кыргызстана, «Сила в единстве», «Столица», «Ишеним» — в Бишкеке.

Партии «Бир бол», «Бутун Кыргызстан», «Улуттар биримдиги», «Нур» — в Оше.

«Эл биримдиги», «Асыл Мурас жаштар», «Бирге-Вместе», «Патриот ынтымагы» — в Токмаке.

Фавориты прошлой гонки, оказавшиеся в тройке лидеров «Ак Бата» и НДПК в повторных выборах в БГК участвовать отказались. Они заявили, что сосредоточат свои силы и ресурсы на подготовке к парламентским выборам, которые ожидаются в октябре.

Первые жалобы

Еще до начала кампании ТИКи предупредили: партии, использующие запрещенные приемы, будут дисквалифицированы. Но некоторые предупреждения игнорируют.

Агитация еще не началась, а в координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступили четыре жалобы. Три по Ошу и одна по Токмаку. Они касаются подкупа избирателей. Это серьезное нарушение. Если подтвердится факт, политобъединения сойдут с предвыборной дистанции.

В Оше предъявили претензии партии «Ата Журт Кыргызстан», которую многие называют очередным проектом очередной власти. Один из кандидатов — Бекмырза Эргешев проспонсировал, как сообщают жалобщики, дорожные работы в районе микрорайона «Он-Адыр» (МТУ «Амир-Тимур»).

Действия претендента на мандат квалифицируются автором видео как подкуп избирателей.

В еще одной жалобе, в которой фигурирует «Ата Журт Кыргызстан», указано, что заместитель начальника «Ошгорводоканала» Т.Бийкишиев раздает домкомам МТУ «Манас Ата» по 5 тысяч сомов. Как указывают заявители, деньги получили председатель квартального комитета некая Октом и представитель домового комитета по имени Жыргал. Авторы жалобы уточнили, что эти женщины должны были агитировать за «Ата Журт Кыргызстан».

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На рассмотрении в следственной службе МВД находится также жалоба на партию «Эмгек». В ней утверждается, что квартальная по участку средней школы № 1 в Токмаке якобы была замечена в проведении агитации, подкупе голосов в пользу мэра Данияра Амангелдиева. Последний — член партии «Эмгек». Заявитель сообщил, что квартальная ходила по домам избирателей и собирала паспорта, обещая деньги. В типографии «Колорит» с документов, удостоверяющих личность, снимали копии.

ТИКи Оша и Токмака пообещали принять меры, если сигналы подтвердятся.

В свою очередь глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов (по столице пока заявлений на действия тех или иных претендентов на мандаты не поступало. — Прим. 24.kg) напомнил: выборная кампания началась с момента подписания указа о назначении повторного голосования. Кандидаты не имеют права заниматься благотворительностью. Не могут и не должны ходить по дворам и раздавать продукты, а также обустраивать за свой счет детские площадки, ремонтировать подъезды и прокладывать арыки.

Но услышат ли на этот раз ТИК участники предвыборного марафона?

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Между тем отдельные борцы за места в БГК недовольны, что до повторных выборов допущены партии, не участвующие в апрельской кампании.

Председатель партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков обратился в ТИК.

Он требует отменить регистрацию списков кандидатов партий «Онугуу-Прогресс», «Келечек-Будущее», «Биздин Кыргызстан», «Жаны-Мезгил», «Туран», «Столица» и «Сила в единстве». Он считает, что, согласно Закону «О выборах депутатов местных кенешей», указанные партии не могут участвовать в выборах, поскольку они повторные — 11 апреля эти политорганизации не баллотировались.

Из представленного списка только «Онугуу-Прогресс» является завсегдатаем предвыборной гонки. Остальные шесть организаций ранее в масштабных кампаниях не участвовали.

Основатель партии «Столица» Данияр Омурзаков решил идти в БГК после забастовки водителей маршруток. Хотя политорганизация зарегистрирована в апреле 2006 года, ранее она вообще не проявляла активности.

Что касается «Келечек-Будущее», то она появилась в 2014 году и также не баллотировалась прежде. Ее создатель Чингиз Макешев ранее был председателем правления в Фонде развития предпринимательства КР при ФУГИ и одно время руководил Ассоциацией ювелиров.

Партию «Туран» обезглавили перед выборами. Ее создателя Жениша Молдокматова арестовали по делу о событиях 5-6 октября 2020 года.

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На парламентских выборах он участвовал по списку партии «Замандаш» и выступал на митинге 5 октября 2020 года, который закончился, как все помнят, массовыми беспорядками, приведшими к смене власти.

Новичок в гонке и партия депутата парламента Айбека Осмонова «Биздин Кыргызстан». Мандат он получил по списку «Бир Бола».

Айбек Осмонов известен тем, что основал партию «Мекеним Кыргызстан», но после скандала покинул ее ряды, перейдя в «Ыйман нуру», став председателем политсовета. Потом вышел и из нее.

Впервые в выборах участвует партия застройщиков и мигрантов «Жаны-Мезгил». Она появилась 2017 году, и, как указано в открытых источниках, ее создателем является Казакбай Айжан кызы. У нее, кроме партии, есть фирма «Рита Плюс», занимающаяся организацией отдыха и развлечений.

Дебют на выборах в Бишкеке и у партии «Сила в единстве». Политорганизация зарегистрирована в Минюсте в 2015 году под председательством Кадырбека Абдивалиева. На выборах в ЖК в 2020 году шел, как и Молдокматов, по списку «Замандаша». Об Абдивалиеве также известно, что в 2011-2012 годах он был заместителем председателя Государственной таможенной службы. Состоял в рядах партии «Ата Журт», в 2016-м баллотировался в Ошский горкенеш от своей «Силы в единстве», но 7-процентный барьер политобъединению преодолеть не удалось.

Отстранит ли семь партий от участия Бишкекская ТИК, пока не ясно. Кайрат Маматов пообещал рассмотреть заявление Темирлана Султанбекова до 20 июня — дня завершения регистрации списков кандидатов партий, баллотирующихся в БГК.

Жарко не будет

Эксперты прогнозируют, что повторные выборы в Бишкеке, Оше и Токмаке пройдут относительно спокойно. Без нарушений не обойдется, однако массового характера, как, к примеру, в апрельскую кампанию или на выборах в Жогорку Кенеш в 2020 году, они носить не будут.

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ТИК и ЦИК предупреждают: претенденты на мандаты, промышляющие подкупом, административным ресурсом, сойдут с дистанции. Такая же участь постигнет и партии, замеченные в системных злоупотреблениях.

Как сообщили 24.kg в ЦИК, ждать дня голосования территориальные комиссии не станут. Регистрация списка политобъединения, преступившего закон, может быть отменена до 7 июля включительно, то есть за три дня до даты голосования.

В исключительных случаях, если партия попадется на подкупе 10 июля — в день досрочного голосования или 11-го — в день выборов, ТИК оставляет за собой право отстранить ее незамедлительно, не дожидаясь завершения милицейской проверки.

Повторные выборы — эта своеобразная проверка для политорганизаций, насколько хорошо усвоен был урок. Заодно станет ясно: научились ли партии выигрывать честно без подкупа и прочих запрещенных методов. Итог этой повторной гонки, особенно в Бишкеке и Оше, послужит сигналом и для Старой площади. Власть определится со ставками в предстоящей гонке в парламент.