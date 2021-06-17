Повторные выборы. Бишкекская ТИК просит партии соблюдать закон

Бишкекская ТИК в очередной раз обратилась к представителям политических партий, баллотирующихся в БГК.

В комиссии напомнили, что в соответствии с Законом «О выборах депутатов местных кенешей» кандидаты, их близкие родственники, супруг (супруга), представители кандидатов и политических партий с момента назначения выборов и до опубликования их результатов не вправе заниматься благотворительностью.

Кроме этого, законом установлено, что с момента назначения выборов запрещается осуществлять подкуп избирателей. А именно:

выплачивать денежные средства;

вручать подарки и иные материальные ценности;

проводить льготную распродажу товаров;

бесплатно распространять любые товары, за исключением агитационных печатных материалов, значков, футболок, головных уборов, шарфов, содержащих символику политической партии, выдвинувшей список кандидатов, изображение претендента в соответствии с перечнем, утверждаемым Центризбиркомом;

предоставлять безвозмездные или на льготных условиях услуги.

Согласно статье 23 закона, предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, списков претендентов и прекращается за 24 часа до начала голосования.

Указано, что под предвыборной агитацией признаются:

призывы голосовать за тех или иных кандидатов, списки либо против них;

выражение предпочтения в отношении отдельных претендентов, политических партий;

описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидатов, списка претендентов;

распространение информации о деятельности кандидатов, не связанной с их профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных (должностных) обязанностей.

В этой связи Бишкекская территориальная избирательная комиссия призывает политические партии, участвующие в выборах депутатов БГК, воздержаться от действий, нарушающих нормы закона. В частности, не допускать проведение преждевременной агитации в социальных сетях в виде распространения печатных, аудиовизуальных и иных материалов, которые могут повлечь ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики.

В трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке — 11 июля пройдут повторные выборы в местные кенеши. ТИК 20 июня объявят, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.