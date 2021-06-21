Повторные выборы. В Бишкеке прибавилось количество участников

Накануне, 20 июня ТИКи Бишкека, Оша и Токмака завершили регистрацию списков кандидатов партий, участвующих в повторных выборах депутатов местных кенешей, назначенных на 11 июля.

Как сообщил 24.kg глава ТИК Бишкека Кайрат Маматов, члены комиссии приняли решение по партии экс-нардепа Бакыта Керимбекова «Айкол Кыргызстан». «Он подал документы 13 июня, как и все остальные. Но поскольку принес тот же список претендентов на мандаты и фамилии тех же уполномоченных, думали ему отказать. Однако потом решили, что пусть участвуют все, поскольку закону это не противоречит. 20 июня эта партия была зарегистрирована», — отметил Кайрат Маматов.

Таким образом, за места в БГК будут бороться 18 политических организаций.

«Ата Журт Кыргызстан»;

«Эмгек»;

«Туран»;

«Келечек-Будущее»;

«Реформа»;

«Онугуу-Прогресс»;

«Биздин Кыргызстан»;

«Биздин Эл»;

«Столица»;

«Замандаш»;

«Ынтымак»;

«Социально-политическая партия «Сила в единстве»;

«Жаны-Мезгил»;

«Социал-демократы»;

«Ишеним»;

«Улуу-Журт»;

Партия зеленых Кыргызстана;

«Айкол Кыргызстан».

Ошская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 9 партий:

«Ынтымак»;

«Улуу Журт»;

«Бир Бол»;

«Биздин Кыргызстан»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Ата Журт Кыргызстан»;

«Улуттар биримдиги»;

«Келечек-Будущее»;

«Нур».

Токмакская территориальная избирательная комиссия утвердила списки шести партий:

«Эл биримдиги»;

«Бирге-Вместе»;

«Эмгек»;

«Патриот ынтымагы»;

«Асыл Мурас жаштары»;

«Ата Журт Кыргызстан».

Всего в повторных выборах намерены принять участие 25 политических партий.

Сегодня, 21 июня началась агитация. Она продлится до 10 июля 8.00.