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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. В Бишкеке прибавилось количество участников

Накануне, 20 июня ТИКи Бишкека, Оша и Токмака завершили регистрацию списков кандидатов партий, участвующих в повторных выборах депутатов местных кенешей, назначенных на 11 июля.

Как сообщил 24.kg глава ТИК Бишкека Кайрат Маматов, члены комиссии приняли решение по партии экс-нардепа Бакыта Керимбекова «Айкол Кыргызстан». «Он подал документы 13 июня, как и все остальные. Но поскольку принес тот же список претендентов на мандаты и фамилии тех же уполномоченных, думали ему отказать. Однако потом решили, что пусть участвуют все, поскольку закону это не противоречит. 20 июня эта партия была зарегистрирована», — отметил Кайрат Маматов.

Таким образом, за места в БГК будут бороться 18 политических организаций.

  • «Ата Журт Кыргызстан»;
  • «Эмгек»;
  • «Туран»;
  • «Келечек-Будущее»;
  • «Реформа»;
  • «Онугуу-Прогресс»;
  • «Биздин Кыргызстан»;
  • «Биздин Эл»;
  • «Столица»;
  • «Замандаш»;
  • «Ынтымак»;
  • «Социально-политическая партия «Сила в единстве»;
  • «Жаны-Мезгил»;
  • «Социал-демократы»;
  • «Ишеним»;
  • «Улуу-Журт»;
  • Партия зеленых Кыргызстана;
  • «Айкол Кыргызстан».

Ошская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 9 партий:

  • «Ынтымак»;
  • «Улуу Журт»;
  • «Бир Бол»;
  • «Биздин Кыргызстан»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Ата Журт Кыргызстан»;
  • «Улуттар биримдиги»;
  • «Келечек-Будущее»;
  • «Нур».

Токмакская территориальная избирательная комиссия утвердила списки шести партий:

  • «Эл биримдиги»;
  • «Бирге-Вместе»;
  • «Эмгек»;
  • «Патриот ынтымагы»;
  • «Асыл Мурас жаштары»;
  • «Ата Журт Кыргызстан».

Всего в повторных выборах намерены принять участие 25 политических партий.

Сегодня, 21 июня началась агитация. Она продлится до 10 июля 8.00.

Ссылка: https://24.kg/vlast/198271/
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