Повторные выборы. В Бишкеке прибавилось количество участников

Накануне, 20 июня ТИКи Бишкека, Оша и Токмака завершили регистрацию списков кандидатов партий, участвующих в повторных выборах депутатов местных кенешей, назначенных на 11 июля.
Как сообщил 24.kg глава ТИК Бишкека Кайрат Маматов, члены комиссии приняли решение по партии экс-нардепа Бакыта Керимбекова «Айкол Кыргызстан». «Он подал документы 13 июня, как и все остальные. Но поскольку принес тот же список претендентов на мандаты и фамилии тех же уполномоченных, думали ему отказать. Однако потом решили, что пусть участвуют все, поскольку закону это не противоречит. 20 июня эта партия была зарегистрирована», — отметил Кайрат Маматов.
Таким образом, за места в БГК будут бороться 18 политических организаций.
- «Ата Журт Кыргызстан»;
- «Эмгек»;
- «Туран»;
- «Келечек-Будущее»;
- «Реформа»;
- «Онугуу-Прогресс»;
- «Биздин Кыргызстан»;
- «Биздин Эл»;
- «Столица»;
- «Замандаш»;
- «Ынтымак»;
- «Социально-политическая партия «Сила в единстве»;
- «Жаны-Мезгил»;
- «Социал-демократы»;
- «Ишеним»;
- «Улуу-Журт»;
- Партия зеленых Кыргызстана;
- «Айкол Кыргызстан».
Ошская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 9 партий:
- «Ынтымак»;
- «Улуу Журт»;
- «Бир Бол»;
- «Биздин Кыргызстан»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Ата Журт Кыргызстан»;
- «Улуттар биримдиги»;
- «Келечек-Будущее»;
- «Нур».
Токмакская территориальная избирательная комиссия утвердила списки шести партий:
- «Эл биримдиги»;
- «Бирге-Вместе»;
- «Эмгек»;
- «Патриот ынтымагы»;
- «Асыл Мурас жаштары»;
- «Ата Журт Кыргызстан».
Всего в повторных выборах намерены принять участие 25 политических партий.
Сегодня, 21 июня началась агитация. Она продлится до 10 июля 8.00.