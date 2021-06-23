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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Жалоба на подкуп агитаторами «Онугуу-Прогресс» не поступала

Жалоба на подкуп якобы агитаторами «Онугуу-Прогресс» в координационную группу оперативного реагирования ЦИК и Бишкекскую ТИК так и не поступила. Об этом 24.kg сообщили в Центризбиркоме.

В нескольких СМИ прошло сообщение, что некая бишкекчанка обратилась с заявлением по факту подкупа со стороны «Онугуу-Прогресс». По словам женщины, якобы агитаторы партии предлагали ей 2 тысячи 500 сомов за голос.

В штабе партии заявили, что это провокация и намерены обратиться в суд. 

Агитация партий, участвующих в повторных выборах депутатов местных кенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке, началась 21 июня и завершится 10 июля в 08.00.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198682/
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