Повторные выборы в Бишкеке. С гонки требуют снять семь партий

Глава партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков направил письмо в Бишкекскую ТИК. Об этом 24.kg сообщил глава комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, он требует отменить регистрацию списков кандидатов партий «Онугуу-Прогресс», «Келечек-Будущее», «Биздин Кыргызстан», «Жаны-Мезгил», «Туран», «Столица» и «Сила в единстве». Темирлан Султанбеков считает, что согласно Закону «О выборах депутатов местных кенешей», указанные партии не могут участвовать в выборах, поскольку они повторные — 11 апреля эти политорганизации не баллотировались.

Кайрат Маматов добавил, что заявление будет рассмотрено.

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 17 партий, в Оше — 9, Токмаке — шесть.

20 июня комиссии объявляют, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.