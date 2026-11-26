Ужесточить правила секс-работы в Германии рекомендует экспертная комиссия, сообщает DW.

По данным СМИ, с 2017 года в ФРГ действует закон о защите секс-работниц, который требует от них официальной регистрации, а от борделей — разрешения на работу. Однако на практике эти требования часто обходят. Год назад министр по делам семьи ФРГ Карин Прин поручила комиссии экспертов разработать меры по предотвращению принуждения, эксплуатации и торговли людьми, и теперь эта комиссия представила свои рекомендации.

Регистрацию секс-работниц эксперты призывают упростить и сделать бесплатной, а также соответствующей высоким стандартам защиты данных. За пользование услугами незарегистрированных секс-работниц предлагается наказывать не их самих, а клиентов и бордели — вплоть до уголовного преследования.

Минимальный возраст регистрации предложено поднять с 18 лет до 21 года.

Кроме того, предлагается запретить беременным и недавно родившим секс-работницам, как и другим женщинам, работающим в найме — работать в течение шести недель перед родами и восьми недель после них. Также комиссия призывает расширить полномочия полиции и всесторонне регулировать цифровые платформы по предложению секс-услуг.

Прин анонсировала «коренное» изменение подхода к проблеме секс-работы, пообещав заниматься созданием соответствующей правовой базы вместе с другими министерствами и федеральными землями. Однако в правящей коалиции есть разногласия по этому поводу. Так, канцлер ФРГ и лидер партии ХДС Фридрих Мерц, по данным газеты Bild, поддерживает запрет на покупку секс-услуг, а глава ХСС Маркус Зедер придерживается противоположных взглядов.