09:18
USD 84.57
EUR 102.88
RUB 1.18
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. В Бишкеке за мандаты будут бороться 17 партий, в Оше — 9

Накануне завершился прием документов от партий, желающих участвовать в повторных выборах депутатов местных кенешей, назначенных на 11 июля.

Голосование пройдет в Бишкеке, Оше и Токмаке.

В столице за мандаты будут бороться 17 политорганизаций: «Туран», «Эмгек», Партия зеленых, Партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы «Жаны-Мезгил», «Биздин эл» («Наш народ»), «Онугуу-Прогресс», «Социал-демократы Кыргызстана», «Замандаш», «Ата Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Келечек-Будущее», «Биздин Кыргызстан», «Улуу-Журт», «Реформа», «Столица», «Ишеним» и «Сила в единстве».

В Оше девять претендентов: «Ынтымак», «Улуу Журт», «Бир Бол», «Биздин Кыргызстан», «Бутун Кыргызстан», «Ата Журт Кыргызстан», «Нур», «Улуттар Биримдиги» и «Келечек-Будущее».

20 июня комиссии объявляют, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197481/
просмотров: 668
Версия для печати
Материалы по теме
Повторные выборы. «Реформа» провела съезд и определила список кандидатов
Повторные выборы. Партиям дается 48 часов, чтобы донести недостающие справки
Повторные выборы в Бишкеке. Партия «Ак Бата» отказалась от участия
Повторные выборы. Еще одна партия изъявила желание баллотироваться в БГК
В городе Чолпон-Ате новый мэр
Парламентские выборы — 2021. Нас ждет ожесточенная борьба за мандаты
В Канте и Узгене новые мэры
Депутат не понимает, как парламент будет формировать ЦИК
Повторные выборы. Число партий, желающих баллотироваться, увеличивается
Повторные выборы. ТИК просит партии поторопиться с внесением залога
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ показали имущество начальника Юго-Западной таможни Нурбека Айтмаматова В ГКНБ показали имущество начальника Юго-Западной таможни Нурбека Айтмаматова
Это террористы. Реджеп Эрдоган и&nbsp;Садыр Жапаров поговорили о&nbsp;ФЕТО Это террористы. Реджеп Эрдоган и Садыр Жапаров поговорили о ФЕТО
Депутат Самат Ибраев о&nbsp;своем сыне: В&nbsp;семье не&nbsp;бывает без недостатков Депутат Самат Ибраев о своем сыне: В семье не бывает без недостатков
Садыр Жапаров написал письмо премьеру Великобритании Садыр Жапаров написал письмо премьеру Великобритании
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
Евро-2020: прямые трансляции в&nbsp;O!TV, расписание матчей в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Евро-2020: прямые трансляции в O!TV, расписание матчей в «Мой О!»
Деятельность &laquo;Кумтора&raquo; находится под юрисдикцией Кыргызстана Деятельность «Кумтора» находится под юрисдикцией Кыргызстана
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
14 июня, понедельник
09:12
Страны «Большой семерки» предоставят 870 миллионов доз вакцин от COVID-19 Страны «Большой семерки» предоставят 870 миллионов доз...
08:35
Саудовская Аравия вновь запретила хадж для иностранцев
08:12
Повторные выборы. В Бишкеке за мандаты будут бороться 17 партий, в Оше — 9
08:01
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 июня, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 июня: в Бишкеке без осадков
20:04
Нет домогательствам! В Бишкеке прошел марш в шортах
19:29
Проверь себя. Основные симптомы коронавируса изменились, заявляют ученые
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры
18:30
14 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет