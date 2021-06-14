Накануне завершился прием документов от партий, желающих участвовать в повторных выборах депутатов местных кенешей, назначенных на 11 июля.

Голосование пройдет в Бишкеке, Оше и Токмаке.

В столице за мандаты будут бороться 17 политорганизаций: «Туран», «Эмгек», Партия зеленых, Партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы «Жаны-Мезгил», «Биздин эл» («Наш народ»), «Онугуу-Прогресс», «Социал-демократы Кыргызстана», «Замандаш», «Ата Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Келечек-Будущее», «Биздин Кыргызстан», «Улуу-Журт», «Реформа», «Столица», «Ишеним» и «Сила в единстве».

В Оше девять претендентов: «Ынтымак», «Улуу Журт», «Бир Бол», «Биздин Кыргызстан», «Бутун Кыргызстан», «Ата Журт Кыргызстан», «Нур», «Улуттар Биримдиги» и «Келечек-Будущее».

20 июня комиссии объявляют, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.

