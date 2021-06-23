Повторные выборы. Партию «Бирге» подозревают в подкупе избирателей Токмака

Партию «Бирге» подозревают в подкупе избирателей, проживающих в Токмаке.
В соцсетях появилось видео, где некие женщины, представившись агитаторами от этой политорганизации, предлагают избирателям деньги.
Автор видео направила жалобу в городскую ТИК, члены которой перенаправили материалы в координационную рабочую группу ЦИК и УВД Токмака. Началась проверка.
В штабе «Бирге» видео назвали провокацией, а женщина, которая якобы раздает деньги, не имеет к партии никакого отношения.
Отметим, что Токмакская территориальная избирательная комиссия утвердила списки шести партий:
- «Эл биримдиги»;
- «Бирге-Вместе»;
- «Эмгек»;
- «Патриот ынтымагы»;
- «Асыл Мурас жаштары»;
- «Ата Журт Кыргызстан».
Всего в повторных выборах намерены принять участие 33 политические партии.
В Бишкеке на мандаты в БГК претендует 18 партий:
- «Ата Журт Кыргызстан»;
- «Эмгек»;
- «Туран»;
- «Келечек-Будущее»;
- «Реформа»;
- «Онугуу-Прогресс»;
- «Биздин Кыргызстан»;
- «Биздин Эл»;
- «Столица»;
- «Замандаш»;
- «Ынтымак»;
- «Социально-политическая партия «Сила в единстве»;
- «Жаны-Мезгил»;
- «Социал-демократы»;
- «Ишеним»;
- «Улуу-Журт»;
- Партия зеленых Кыргызстана;
- «Айкол Кыргызстан».
Ошская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 9 партий:
- «Ынтымак»;
- «Улуу Журт»;
- «Бир Бол»;
- «Биздин Кыргызстан»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Ата Журт Кыргызстан»;
- «Улуттар биримдиги»;
- «Келечек-Будущее»;
- «Нур».
21 июня началась агитация. Она продлится до 10 июля 8.00.