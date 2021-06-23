Повторные выборы. Партию «Бирге» подозревают в подкупе избирателей Токмака

Партию «Бирге» подозревают в подкупе избирателей, проживающих в Токмаке.

В соцсетях появилось видео, где некие женщины, представившись агитаторами от этой политорганизации, предлагают избирателям деньги.

Автор видео направила жалобу в городскую ТИК, члены которой перенаправили материалы в координационную рабочую группу ЦИК и УВД Токмака. Началась проверка.

В штабе «Бирге» видео назвали провокацией, а женщина, которая якобы раздает деньги, не имеет к партии никакого отношения.

Отметим, что Токмакская территориальная избирательная комиссия утвердила списки шести партий:

«Эл биримдиги»;

«Бирге-Вместе»;

«Эмгек»;

«Патриот ынтымагы»;

«Асыл Мурас жаштары»;

«Ата Журт Кыргызстан».

Всего в повторных выборах намерены принять участие 33 политические партии.

В Бишкеке на мандаты в БГК претендует 18 партий:

«Ата Журт Кыргызстан»;

«Эмгек»;

«Туран»;

«Келечек-Будущее»;

«Реформа»;

«Онугуу-Прогресс»;

«Биздин Кыргызстан»;

«Биздин Эл»;

«Столица»;

«Замандаш»;

«Ынтымак»;

«Социально-политическая партия «Сила в единстве»;

«Жаны-Мезгил»;

«Социал-демократы»;

«Ишеним»;

«Улуу-Журт»;

Партия зеленых Кыргызстана;

«Айкол Кыргызстан».

Ошская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 9 партий:

«Ынтымак»;

«Улуу Журт»;

«Бир Бол»;

«Биздин Кыргызстан»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Ата Журт Кыргызстан»;

«Улуттар биримдиги»;

«Келечек-Будущее»;

«Нур».

21 июня началась агитация. Она продлится до 10 июля 8.00.