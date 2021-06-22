Повторные выборы. В городе Ош не состоялась жеребьевка по местам в бюллетенях

В Оше не состоялась жеребьевка по распределению мест партий в избирательных бюллетенях. Об этом 24.kg сообщили в ТИК южной столицы.

По данным ведомства, представители политорганизаций не явились. В ТИК перенесли дату. Не состоялось также распределение и эфирного времени. Отметим, партии, баллотирующиеся в Ошский горкенеш, как и в БГК, участвуют в теледебатах на ОТРК и ЭлТР.

За места в БГК будут бороться 18 политических организаций:

«Ата Журт Кыргызстан»;

«Эмгек»;

«Туран»;

«Келечек-Будущее»;

«Реформа»;

«Онугуу-Прогресс»;

«Биздин Кыргызстан»;

«Биздин Эл»;

«Столица»;

«Замандаш»;

«Ынтымак»;

«Социально-политическая партия «Сила в единстве»;

«Жаны-Мезгил»;

«Социал-демократы»;

«Ишеним»;

«Улуу-Журт»;

Партия зеленых Кыргызстана;

«Айкол Кыргызстан».

Ошская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 9 партий:

«Ынтымак»;

«Улуу Журт»;

«Бир Бол»;

«Биздин Кыргызстан»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Ата Журт Кыргызстан»;

«Улуттар биримдиги»;

«Келечек-Будущее»;

«Нур».

Токмакская территориальная избирательная комиссия утвердила списки шести партий:

«Эл биримдиги»;

«Бирге-Вместе»;

«Эмгек»;

«Патриот ынтымагы»;

«Асыл Мурас жаштары»;

«Ата Журт Кыргызстан».

Всего в повторных выборах намерены принять участие 33 политические партии.

21 июня началась агитация. Она продлится до 10 июля 8.00.