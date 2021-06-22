Повторные выборы. В городе Ош не состоялась жеребьевка по местам в бюллетенях

В Оше не состоялась жеребьевка по распределению мест партий в избирательных бюллетенях. Об этом 24.kg сообщили в ТИК южной столицы.
По данным ведомства, представители политорганизаций не явились. В ТИК перенесли дату. Не состоялось также распределение и эфирного времени. Отметим, партии, баллотирующиеся в Ошский горкенеш, как и в БГК, участвуют в теледебатах на ОТРК и ЭлТР.
За места в БГК будут бороться 18 политических организаций:
- «Ата Журт Кыргызстан»;
- «Эмгек»;
- «Туран»;
- «Келечек-Будущее»;
- «Реформа»;
- «Онугуу-Прогресс»;
- «Биздин Кыргызстан»;
- «Биздин Эл»;
- «Столица»;
- «Замандаш»;
- «Ынтымак»;
- «Социально-политическая партия «Сила в единстве»;
- «Жаны-Мезгил»;
- «Социал-демократы»;
- «Ишеним»;
- «Улуу-Журт»;
- Партия зеленых Кыргызстана;
- «Айкол Кыргызстан».
Ошская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 9 партий:
- «Ынтымак»;
- «Улуу Журт»;
- «Бир Бол»;
- «Биздин Кыргызстан»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Ата Журт Кыргызстан»;
- «Улуттар биримдиги»;
- «Келечек-Будущее»;
- «Нур».
Токмакская территориальная избирательная комиссия утвердила списки шести партий:
- «Эл биримдиги»;
- «Бирге-Вместе»;
- «Эмгек»;
- «Патриот ынтымагы»;
- «Асыл Мурас жаштары»;
- «Ата Журт Кыргызстан».
Всего в повторных выборах намерены принять участие 33 политические партии.
21 июня началась агитация. Она продлится до 10 июля 8.00.