11:27
USD 84.52
EUR 100.51
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. В городе Ош не состоялась жеребьевка по местам в бюллетенях

В Оше не состоялась жеребьевка по распределению мест партий в избирательных бюллетенях. Об этом 24.kg сообщили в ТИК южной столицы.

По данным ведомства, представители политорганизаций не явились. В ТИК перенесли дату. Не состоялось также распределение и эфирного времени. Отметим, партии, баллотирующиеся в Ошский горкенеш, как и в БГК, участвуют в теледебатах на ОТРК и ЭлТР.

За места в БГК будут бороться 18 политических организаций:

  • «Ата Журт Кыргызстан»;
  • «Эмгек»;
  • «Туран»;
  • «Келечек-Будущее»;
  • «Реформа»;
  • «Онугуу-Прогресс»;
  • «Биздин Кыргызстан»;
  • «Биздин Эл»;
  • «Столица»;
  • «Замандаш»;
  • «Ынтымак»;
  • «Социально-политическая партия «Сила в единстве»;
  • «Жаны-Мезгил»;
  • «Социал-демократы»;
  • «Ишеним»;
  • «Улуу-Журт»;
  • Партия зеленых Кыргызстана;
  • «Айкол Кыргызстан».

Ошская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 9 партий:

  • «Ынтымак»;
  • «Улуу Журт»;
  • «Бир Бол»;
  • «Биздин Кыргызстан»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Ата Журт Кыргызстан»;
  • «Улуттар биримдиги»;
  • «Келечек-Будущее»;
  • «Нур».

Токмакская территориальная избирательная комиссия утвердила списки шести партий:

  • «Эл биримдиги»;
  • «Бирге-Вместе»;
  • «Эмгек»;
  • «Патриот ынтымагы»;
  • «Асыл Мурас жаштары»;
  • «Ата Журт Кыргызстан».

Всего в повторных выборах намерены принять участие 33 политические партии.

21 июня началась агитация. Она продлится до 10 июля 8.00.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198436/
просмотров: 332
Версия для печати
Материалы по теме
Повторные выборы. Бишкекская ТИК провела жеребьевку по местам в бюллетене
Повторные выборы. 113 кандидатам в депутаты БГК отказали в регистрации
Повторные выборы. В Бишкеке прибавилось количество участников
Повторные выборы. ТИК Бишкека пока не приняла решение о снятии семи партий
Повторные выборы. До 23 июня партии обязаны представить свои программы
Повторные выборы. Первые нарушения, первые требования, первые предупреждения
Повторные выборы. Для сбора биометрических данных создали мобильные бригады
Повторные выборы. Бишкекская ТИК просит партии соблюдать закон
Новый состав ЦИК. Все фракции, кроме «Ата Мекена», определились с выдвиженцами
Повторные выборы. Аннулированы незаконные прописки в Оше и Токмаке
Популярные новости
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Это зависть. Родственники Омурбека Бабанова обратились к&nbsp;президенту Это зависть. Родственники Омурбека Бабанова обратились к президенту
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;14-18 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 июня
Власти Баткена рассказали, когда возобновят подачу поливной воды в&nbsp;Таджикистан Власти Баткена рассказали, когда возобновят подачу поливной воды в Таджикистан
Бизнес
Программа Нарендры Моди Make in&nbsp;India стимулирует промышленность страны Программа Нарендры Моди Make in India стимулирует промышленность страны
Газифицируйте дома и&nbsp;объекты в&nbsp;рассрочку без процентов с&nbsp;1&nbsp;июля Газифицируйте дома и объекты в рассрочку без процентов с 1 июля
Магистратура в&nbsp;КГИПИ Магистратура в КГИПИ
Как отказаться от&nbsp;вредной привычки и&nbsp;сохранить здоровье: что говорят эксперты Как отказаться от вредной привычки и сохранить здоровье: что говорят эксперты
22 июня, вторник
11:20
COVID-19 в мире. Заразились более 178,7 миллиона, умерли более 3,8 миллиона COVID-19 в мире. Заразились более 178,7 миллиона, умерл...
11:10
Домогался и задушил. В Кемине 16-летнюю школьницу нашли убитой
11:09
В КР коронавирусом болеет 7 тысяч 609 человек, 801 — в тяжелом состоянии
11:07
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 42 медработника
11:06
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек