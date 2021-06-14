Повторные выборы. 25 партий примут участие в гонке в трех городах

13 июня, согласно календарному плану по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Бишкекского, Ошского и Токмакского городских кенешей, назначенных на 11 июля, завершился этап выдвижения списков кандидатов от политических партий для участия в повторных выборах депутатов Бишкекского, Ошского и Токмакского городских кенешей.
В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 17 партий:
- «Ата Журт Кыргызстан»;
- «Эмгек»;
- «Туран»;
- «Келечек-Будущее»;
- «Реформа»;
- «Онугуу-Прогресс»;
- «Биздин Кыргызстан»;
- «Биздин Эл»;
- «Столица»;
- «Замандаш»;
- «Ынтымак»;
- «Социально-политическая партия» «Сила в единстве»;
- «Жаны-Мезгил»;
- «Социал-демократы»;
- «Ишеним»;
- «Улуу-Журт»;
- Партия зеленых Кыргызстана.
В Ошскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 9 партий:
- «Ынтымак»;
- «Улуу Журт»;
- «Бир бол»;
- «Биздин Кыргызстан»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Ата Журт Кыргызстан»;
- «Улуттар биримдиги»;
- «Келечек-Будущее»;
- «Нур».
В Токмакскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали шесть политических партий:
- «Эл биримдиги»;
- «Бирге-Вместе»;
- «Эмгек»;
- «Патриот ынтымагы»;
- «Асыл Мурас жаштары»;
- «Ата Журт Кыргызстан».
Всего в повторных выборах намерены принять участие 25 политических партий.
Партия «Ата Журт Кыргызстан» намерена принять участие в выборах в трех городах.
В двух городах выдвинули списки кандидатов пять партий («Келечек-Будущее», «Биздин Кыргызстан», «Ынтымак», «Улуу-Журт», «Эмгек»).
Другие партии подали списки кандидатов в один из городов:
«Онугуу-Прогресс», «Социал-демократы», «Замандаш», ПП мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы «Жаны-Мезгил», «Биздин эл», Демократическая партия «Туран», Партия зеленых Кыргызстана, Социально-политическая партия «Сила в единстве», «Реформа», Демократическая партия «Столица», «Ишеним», «Бир бол»; «Бутун Кыргызстан»; «Улуттар биримдиги», «Эл биримдиги», «Асыл Мурас жаштар», «Бирге-Вместе», «Патриот ынтымагы», «Нур».
В соответствии с Законом «О выборах депутатов местных кенешей» соответствующая территориальная избирательная комиссия в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям закона и принимает решение о регистрации списка кандидатов либо выносит мотивированное решение об отказе в этом. Проверка проводится в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия «Тундук».
При этом если избирательная комиссия обнаружила несоответствия в документах, которые являются препятствием для регистрации списка кандидатов, в течение 24 часов после получения материалов она обязана уведомить политическую партию о данных несоответствиях. Политическая партия вправе в течение 48 часов с момента получения уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую территориальную избирательную комиссию.
20 июня комиссии объявляют, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.