Повторные выборы. 25 партий примут участие в гонке в трех городах

13 июня, согласно календарному плану по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Бишкекского, Ошского и Токмакского городских кенешей, назначенных на 11 июля, завершился этап выдвижения списков кандидатов от политических партий для участия в повторных выборах депутатов Бишкекского, Ошского и Токмакского городских кенешей.

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 17 партий:

«Ата Журт Кыргызстан»;

«Эмгек»;

«Туран»;

«Келечек-Будущее»;

«Реформа»;

«Онугуу-Прогресс»;

«Биздин Кыргызстан»;

«Биздин Эл»;

«Столица»;

«Замандаш»;

«Ынтымак»;

«Социально-политическая партия» «Сила в единстве»;

«Жаны-Мезгил»;

«Социал-демократы»;

«Ишеним»;

«Улуу-Журт»;

Партия зеленых Кыргызстана.

В Ошскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 9 партий:

«Ынтымак»;

«Улуу Журт»;

«Бир бол»;

«Биздин Кыргызстан»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Ата Журт Кыргызстан»;

«Улуттар биримдиги»;

«Келечек-Будущее»;

«Нур».

В Токмакскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали шесть политических партий:

«Эл биримдиги»;

«Бирге-Вместе»;

«Эмгек»;

«Патриот ынтымагы»;

«Асыл Мурас жаштары»;

«Ата Журт Кыргызстан».

Всего в повторных выборах намерены принять участие 25 политических партий.

Партия «Ата Журт Кыргызстан» намерена принять участие в выборах в трех городах.

В двух городах выдвинули списки кандидатов пять партий («Келечек-Будущее», «Биздин Кыргызстан», «Ынтымак», «Улуу-Журт», «Эмгек»).

Другие партии подали списки кандидатов в один из городов:

«Онугуу-Прогресс», «Социал-демократы», «Замандаш», ПП мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы «Жаны-Мезгил», «Биздин эл», Демократическая партия «Туран», Партия зеленых Кыргызстана, Социально-политическая партия «Сила в единстве», «Реформа», Демократическая партия «Столица», «Ишеним», «Бир бол»; «Бутун Кыргызстан»; «Улуттар биримдиги», «Эл биримдиги», «Асыл Мурас жаштар», «Бирге-Вместе», «Патриот ынтымагы», «Нур».

В соответствии с Законом «О выборах депутатов местных кенешей» соответствующая территориальная избирательная комиссия в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям закона и принимает решение о регистрации списка кандидатов либо выносит мотивированное решение об отказе в этом. Проверка проводится в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия «Тундук».

При этом если избирательная комиссия обнаружила несоответствия в документах, которые являются препятствием для регистрации списка кандидатов, в течение 24 часов после получения материалов она обязана уведомить политическую партию о данных несоответствиях. Политическая партия вправе в течение 48 часов с момента получения уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую территориальную избирательную комиссию.

20 июня комиссии объявляют, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.