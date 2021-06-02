Забастовка. В Бишкеке часть маршруточников сегодня не вышла на линии

Часть водителей маршрутных такси в Бишкеке сегодня не вышла на линии. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, причина по-прежнему одна — они требуют повышения тарифа за проезд.

«Думают, что мэрия тормозит этот вопрос. Но повысить тарифы может только Бишкекский городской кенеш. Мы свою часть практически завершили. Вчера из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регуляторного воздействия проекта. Сейчас мы готовим проект постановления для внесения его в БГК», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники управления городского транспорта проводят работу с водителями маршруток.

Напомним, мэрия предложила три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым она считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.