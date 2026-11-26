Заместитель председателя правительства Чечни Илман Вахидов назвал «фейком» информацию о получении сыном Рамзана Кадырова Али сербского гражданства.

Он заявил, что Али Кадыров не получал гражданство Сербии и не намерен его получать.

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Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Сербия предоставила гражданство второму сыну Кадырова Али. Согласно расследованию, он получил сербское гражданство на основании российского паспорта на имя Али Рамзанович Мусаев.

Отмечается, что распоряжение о предоставлении гражданства 10 июля 2025 года подписал премьер-министр Сербии Джуро Мацут. В расследовании также утверждается, что Али получил гражданство как лицо, представляющее «особый интерес» для страны.

Как говорится в расследовании, дата и место рождения, указанные в паспорте Али Мусаева, совпадают с данными Али Кадырова. Поддельный паспорт на имя Мусаева использовался для поездок за границу более 15 лет.