Увеличившийся втрое со старыми проблемами. Топ событий года в Бишкеке

В результате административно-территориальной реформы площадь Бишкека увеличилась почти до 40 тысяч гектаров с 12,9 тысячи. В город вошли некоторые жилмассивы и айыльные аймаки Аламединского и Сокулукского районов Чуйской области.

В ноябре в столице и еще 32 городах, где также прошла АТР, избрали новые городские кенеши. Столичный вырос до 51 члена вместо 45.

Без тепла

2 февраля ночью на бишкекской ТЭЦ произошла авария. Пострадали пять человек. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение.

Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.

По результатам работы межведомственной комиссии установлен ущерб и выявлены технические нарушения.

Ущерб от аварии на ТЭЦ Бишкека составил 69 миллионов 630 тысяч сомов.

Столь маленькую сумму в комиссии объяснили тем, что все котлы и агрегаты нормативный срок отработали, их себестоимость приравнивается к нулю.

Комиссия выявила много технических проблем и организационных нарушений.

В итоге объявили выговор министру энергетики, строгий выговор — курирующему заместителю министра энергетики, приняли дисциплинарные меры в отношении сотрудников столичной ТЭЦ.

Фото из интернета. ТЭЦ Бишкека

В августе на сессии Бишкекского городского кенеша депутаты одобрили передачу мэрии имущественных комплексов филиалов ОАО «Электрические станции» ТЭЦ столицы и «Бишкектеплосеть».

Ранее передачу ТЭЦ Бишкека и Оша на баланс мэрий поддержали депутаты Жогорку Кенеша.

Тарифы выросли

В 2024 году бишкекчане стали тратить больше на оплату коммунальных услуг.

Первым подорожал свет — с 1 мая тарифы на электроэнергию для всех потребителей увеличили на 10,8 процента. В итоге население при потреблении до 700 киловатт платит 110,8 тыйына, свыше 700 киловатт — 239,3 тыйына.

Жителям многоэтажек с 1 августа года тариф за обслуживание лифтов повысили практически втрое — до 8,31 сома за квадратный метр жилой площади в месяц. Ранее стоимость обслуживания старых лифтов составляла 2,73 сома, электронных — 3,12 сома в месяц.

В мэрии рост тарифа объяснили модернизацией лифтового хозяйства. За пять лет муниципалитет планирует заменить в столице 500 лифтов. За два года обновили около 200.

С 1 июня в Кыргызстане повысили тарифы на тепловую энергию (на 25 процентов) и горячую воду (на 39,3 процента). Теперь они двухступенчатые и зависят от площади квартиры и предприятия, которое обеспечивают население горячей водой и отоплением.

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Для населения установили социальную норму (80 квадратных метров). Свыше придется платить по цене выработки тепловой энергии предприятием за каждый «лишний» квадрат.

При социальной норме тариф вырос на 312 сомов — до 1 тысячи 560 сомов за 1 гигакалорию (стоимость без учета налогов. — Прим. 24.kg).

В столице теплом и горячей водой горожан обеспечивает три предприятия: Бишкектеплосеть, Бишкектеплоэнерго и котельная ВДНХ СЭЗ «Бишкек».

Часть жителей частного сектора с июля стала больше платить за холодную воду. Им повысили норму потребления до 350 литров в сутки на человека, выросла и сумма в платежной квитанции.

Как объяснили в муниципалитете, ранее в частном секторе Бишкека действовали самые низкие нормы потребления воды: от 35 до 310 литров в сутки. В многоэтажных домах она составляла 310 литров, хотя в них жители тратят воды в разы меньше.

Недовольным новой нормой в мэрии советуют установить водомеры и платить за фактически использованные кубометры.

Подорожал и проезд в общественном транспорте. С 30 января жители и гости столицы оплачивают наличными 20 сомов, при безналичной оплате — 17 сомов. К середине года муниципалитет заговорил о повышении тарифа при наличной оплате, но пока вопрос открыт.

Транспортный коллапс и неэффективные решения

Уже бывший глава кабмина Акылбек Жапаров в конце ноября 2023 года заявлял в парламенте, что мэра уволят, если в первом квартале 2024 года он не решит вопрос с заторами в Бишкеке.

Спустя год можно констатировать: пробки не исчезли, на месте и градоначальник.

Конечно, говорить, что муниципалитет ничего не делал для решения проблемы нельзя, но многие его действия и инициативы вызывали вопросы, неприятие и даже раздражение.

Летом из-за ремонта центральных дорог время на то, чтобы добраться на работу, домой или по делам, увеличилось в разы. Автобусы и машины плутали по небольшим, не рассчитанным на такой трафик, улочкам, нередко водители упирались в блоки, перекрывающие дороги, там, где еще вчера свободно проезжали.

В мэрии просили понять и простить, заявляя, что такой объем ремонта столичных трасс за собственные деньги не проводили многие годы.

Изначально закончить ремонт на всех шести улицах обещали к Дню независимости — 31 августа, но к этой дате не успели доделать две: Юнусалиева и Горького.

Фото из интернета. Из-за ремонта были закрыты некоторые улицы

Кроме того, летом дороги перекрывали из-за ремонтных работ Бишкектеплосети: на улицах Жукеева-Пудовкина, Суюмбаева, Гоголя...

Были закрыты и некоторые второстепенные улицы, ремонт которых шел в рамках запланированных на 2024 год.

Для разрешения проблемы с пробками мэрия реализовала неординарные решения — перенос двух автовокзалов и смену графика учащихся школ, лицеев и колледжей, а также вузов.

Обе меры вызвали шквал критики. Горожане возмущаются: дороги от этого, несмотря на заверения городских чиновников, свободнее не стали, а проблем для жителей добавили.

Также мэрия совместно с УПСМ реализовывала в пилотном режиме проекты по вафельной и диагональной разметке. Но о результатах не отчиталась. Как и о системе «Умных светофоров», запуск которой анонсировала также в пилотном режиме еще весной.

Еще одно «транспортное» решение муниципалитета, которым остались недовольны горожане — ликвидация троллейбусов и их инфраструктуры.

Фото из интернета. Первые троллейбусы прибыли в Ош

Мэрия предложила передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть. 29 августа на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники. Первые троллейбусы уже прибыли в южную столицу.

Жители Бишкека подали иск в суд на решение городского кенеша о передаче троллейбусов.

По мнению городских властей, этот транспорт неповоротлив, из-за чего способствует образованию пробок.

В мэрии отмечают, что демонтаж контактных сетей и передача троллейбусов связаны с рядом причин:

сложности в масштабной модернизации и оперативной корректировке маршрутов троллейбусов;

высокие расходы на содержание специализированного штата для обслуживания небольшого числа троллейбусов;

поддержка концепции «открытого неба» для уменьшения визуального шума и улучшения внешнего вида города;

низкая рентабельность троллейбусного сообщения из-за постоянного сокращения числа пользователей;

зависимость троллейбусов от инфраструктуры, аварии на которой приводят к массовым сбоям.

К тому же Бишкек ждет новые электробусы, которые заменят рогатых на линиях. Пока по троллейбусным маршрутам пустили автобусы.

Потерянные памятники и тополиная аллея

Бишкек лишился нескольких объектов, числившихся памятниками архитектуры: здание, в котором когда-то располагался музей Панфиловской дивизии, ипподром «Ак-Кула» и здание ВДНХ.

Кроме того, в июле Минэконом вынес на общественное обсуждение проект закона, который позволит инвесторам получать в собственность исторические здания и памятники архитектуры, являющиеся государственной или муниципальной собственностью.

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Согласно поправкам, инвесторы смогут обменять недвижимый объект историко-культурного наследия на другой или построить на его месте новый. При этом при отчуждении недвижимых объектов историко-культурного наследия, являющихся государственной или муниципальной собственностью, в частную собственность такие объекты исключат из списков объектов историко-культурного наследия.

По мнению экспертов, если проект закона примут, мы рискуем потерять старый Бишкек.

В конце ноября начали вырубать тополя на проспекте Чингиза Айтматова. Мэр столицы Айбек Джунушалиев пообещал, что на их месте высадят молодые деревья. Муниципалитет даже предложил горожанам выбрать, что сажать: платаны или клены.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. На проспекте Чингиза Айтматова вырубают тополя

Мусоросжигательный завод

В ноябре 2023-го мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и генеральный директор компании Junxin Dai Daoguo подписали соглашение о сотрудничестве по объекту производства электроэнергии на основе сжигания отходов.

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На данный момент залиты фундаменты административного здания и основного корпуса, бетонные работы довели до четвертого этажа.

Для удобства транспортировки отходов и оборудования строится подъездная дорога по китайским стандартам — проложено более 1 тысячи метров. Завершена укладка 35 тысяч кубометров гравия на территории строительной площадки.

Сейчас в строительстве занято более 200 специалистов.

Обновленная площадь

В этом году мэрия реконструировала площадь Ала-Тоо.

Появились новые фонтаны, включая пять водопадов. Старые каменные плиты заменили, красный гранит лестниц поделили и выровняли до толщины 5 сантиметров.

Впервые в Кыргызстане появились танцующие и огненные фонтаны, высота струи которых достигает 21 метра.

Установлены пандусы со светильниками для маломобильных групп населения.

Появился новый 100-метровый флагшток и флаг, которые привезли из Турции.

«Площадь Ала-Тоо построили в 1984 году в честь 60-летия образования Киргизской ССР. Символично, что спустя 40 лет реконструкция площади была приурочена к 100-летию образования Кара-Киргизской автономной области», — отметили в мэрии.