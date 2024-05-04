00:36
USD 88.68
EUR 95.00
RUB 0.95
Власть

Дальше тянуть нельзя. Министр энергетики объяснил, почему выросли тарифы

Министр энергетики Таалайбек Ибраев высказался по поводу изменения тарифа.

По словам чиновника, он хотел бы разъяснить нюансы ценовой политики.

«В Кыргызстане, согласно Среднесрочной стратегии тарифной политики на 2021-2025 годы, предусмотрено ежегодное изменение тарифа на электрическую энергию на уровень инфляции.

С 1 мая этого года рост составил 10,8 процента, или 11 тыйынов. Меры по ежегодному повышению вызваны необходимостью постепенно приравнять расходы на производство электроэнергии с тарифами для потребителей», — отметил Таалайбек Ибраев.

Он напомнил: год назад себестоимость 1 киловатта электроэнергии составила 2,41 сома, при этом тариф для бытовых потребителей до 1 мая составлял 1 сом. В среднем выставленный с учетом градации до 700 киловатт в час дефицит составляет 1,34 тыйына.

«С каждого киловатта потребляемой электроэнергии создается проблема, которая с каждым годом накапливается, как снежный ком. Часть затрат на подготовку оборудования к большим нагрузкам, которые наступают осенью и зимой, кабинет министров выделяет из бюджета. Таким образом, средства государства на строительство новых школ, больниц, дорог и других важных проектов направляются на энергетику, при этом проблемы все равно остаются нерешенными», — заметил министр.

Энергетические компании уже не планируют возведение новых ГЭС, а лишь занимаются ремонтом оборудования, которое давно отслужило срок эксплуатации.

Таалайбек Ибраев

Он подчеркнул: если уже сейчас не начать постепенное повышение тарифов и в течение нескольких лет приравнять к себестоимости электроэнергии, то возникает риск полного вывода из строя основного оборудования энергосистемы.

«Отрасль, которая должна быть основой экономического развития, нуждается в поддержке. Потребление растет ежегодно на 9-10 процентов, а новые мощности не вводятся. Как мы знаем, в настоящее время дефицит электроэнергии в энергетической отрасли ежегодно составляет 3,5 миллиарда киловатт в час», — сказал чиновник.

Он считает, что 11 тыйынов составляют незначительную сумму для большинства кыргызстанцев.

Для тех же, кто нуждается в социальной защите, тариф будет 55 тыйынов за киловатт. А в высокогорных районах нет ограничений в 700 киловатт в час. Жители этих районов будут платить 1 сом 11 тыйынов.

«Планомерное и постепенное повышение тарифов до себестоимости производства электроэнергии — это первый шаг к созданию основы для развития отрасли. Кыргызстан обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом. Мы можем производить в десять раз больше электроэнергии и использовать наши водные ресурсы рационально. Осталось только поддержать наших энергетиков», — отметил Таалайбек Ибраев.

Напомним, с 1 мая тарифы на электроэнергию для всех конечных потребителей скорректированы на фактический уровень инфляции за предыдущий год — увеличение на 10,8 процента. В итоге тариф на свет для населения при потреблении до 700 киловатт составит 110,8 тыйына, свыше 700 киловатт — 239,3 тыйына.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293230/
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане с 1 мая подорожает электричество
Минэнерго предлагает пересмотреть тарифы на отопление и горячую воду
В Узбекистане с 1 мая повышают тарифы на электроэнергию и природный газ
Депутат просит не отключать свет в домах с электрическим отоплением
В Узбекистане планируют повысить тарифы на свет и природный газ
Построенные в жилмассивах Бишкека электросети передадут в госсобственность
Бишкекчане жалуются на приложение «Мой свет». Поздно обновляются данные
Итоги-2023. Скачки цен на топливо и подорожавшая коммуналка
Изменен размер сборов за проезд через тоннели на дороге Бишкек — Ош
Небытовые абоненты Бишкектеплосети будут платить за тепло больше
Популярные новости
Секретарь Совбеза Кыргызстана назвал угрозы для стран Центральной Азии Секретарь Совбеза Кыргызстана назвал угрозы для стран Центральной Азии
Глава правительства Шэньси в&nbsp;Бишкеке. Что ему предложил Акылбек Жапаров Глава правительства Шэньси в Бишкеке. Что ему предложил Акылбек Жапаров
Трагедия в&nbsp;Сузаке. Действия президента Трагедия в Сузаке. Действия президента
В&nbsp;Ташкенте открыли новое здание посольства Кыргызстана В Ташкенте открыли новое здание посольства Кыргызстана
Бизнес
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
5 мая, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев со Светлой Пасхой
4 мая, суббота
23:53
Государственные приложения начнут помечать в Google Play Store
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:41
Дальше тянуть нельзя. Министр энергетики объяснил, почему выросли тарифы
22:02
ООН: За 15 лет произошло 750 нападений на журналистов, освещающих экологию
21:23
Мэрия Бишкека просит горожан не бросать мусор в арыки