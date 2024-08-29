Депутаты Бишкекского горкенеша одобрили передачу 100 троллейбусов городу Ош

Депутаты Бишкекского городского кенеша одобрили передачу 100 троллейбусов Ошу.

Мэр столицы Айбек Джунушалиев отметил, что в программе развития говорилось о создании города «открытого неба». «Бишкек обеспечен 1 тысячей автобусов. Мы неоднократно говорили, что сегодня город нуждается в общественном транспорте. Что это нам дало? Мы вывели маршрутки из столицы — более чем 1,5 тысячи», — сказал он.

Градоначальник добавил, что троллейбусы не продают, а передают в регионы.

«Не нужно создавать иллюзии о том, что троллейбусы — спасение для города. Мы никому их не продаем, мы передаем нашим регионам. Они должны развиваться. Почему мы все должны скапливать в Бишкеке? Мы хотим, чтобы все регионы одинаково развивались», — отметил он.

Депутат БГК Кадырбек Атамбаев считает, что, сохранив 124 троллейбуса в столице, 124 автобуса можно было бы направить в жилмассивы.

«Троллейбусы и автобусы — это не чей-то подарок, они закупаются на налоги граждан. Ош за счет двух кредитов ЕБРР обеспечил свой автопарк на две линии, это всего лишь две линии. Мы снимаем троллейбусы с 11 линий, и они не вместятся в южной столице, они просто там сгниют», — заявил он.

По словам Кадырбека Атамбаева, сейчас другие страны, наоборот, возрождают троллейбусы, которые когда-то по ошибке уничтожили.

«Никто не говорит, что это решение легкое. Никто не говорит, что мы это делаем от хорошей жизни. Мэрия сегодня взяла на себя ответственность. Мне и самому отчасти вначале это решение не очень понравилось. Но потом, изучив вопрос полноценно, я пришел к выводу, что да, возможно, в этом есть рациональное зерно. Время покажет, было это решение правильным или нет, но на сегодня исполнительный орган принимает такое решение. Я считаю, что с нашей стороны мы должны дать возможность опробовать эту практику», — заключил спикер БГК Куванычбек Конгантиев.

Ранее мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что в столице полностью уберут троллейбусы. По его словам, электробусы и другой общественный транспорт более мобильные, и в решении проблем с пробками в городе их маршрут можно изменить, а с троллейбусами такое решение невозможно.

Муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан.