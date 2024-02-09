Авария на ТЭЦ. Ликвидационные работы на объекте завершили

Сегодня завершили работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил республиканский медиаштаб.

Со 2 февраля сотрудники МЧС провели ряд ремонтно-очистительных и восстановительных работ. При помощи мотопомп и спецтехники откачали воду из цеха, очистили прилегающую к нему территорию, утеплили здание и восстановили кровлю здания ТЭЦ.

Чрезвычайная ситуация на территории ТЭЦ пока не снята.

«Сотрудники пожарной испытательной лаборатории МЧС провели исследования по выяснению причин возгорания. Для ликвидации последствий нештатной ситуации привлекали более 120 сотрудников МЧС, 24 единицы спецтехники», — говорится в сообщении.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля.