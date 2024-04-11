Авария на ТЭЦ Бишкека. Возможные причины и виновные в произошедшем

Специальная межведомственная комиссия по изучению причин аварии на ТЭЦ завершила работу и представила итоги. Сюрприза не случилось.

Ничего кардинально нового чиновники не сообщили. Только в очередной раз завели шарманку об изношенности оборудования и недостаточном ремонте.

Удивительно, но почти те же речи мы слышали в 2018 году, когда произошла первая крупная авария на столичной теплоэлектроцентрали.

Имен виновных пока нет. Только министр энергетики получил выговор. Все остальное скрыли за формулировкой «идет следствие». Это значит, что громкие скандалы и посадки по делу об аварии на ТЭЦ образца 2024-го еще впереди.

Хронология аварии

1 февраля этого года на ТЭЦ Бишкека работали 11 котлоагрегатов и 7 турбогенераторов, выдавая в электрические сети 435 мегаватт мощности.

1 февраля в 22.57 по поручению начальника смены станции остановили котел № 18. Решение принято без согласования с центральной диспетчерской службой ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

2 февраля в 2.45 начальник смены станции дает команду на растопку котла № 18.

С 2.45 до 2.54 машинист щитового производит регулировку подачи воздуха в котел и параметров котла. После открывает газовую горелку № 2 и производит розжиг котла с факелом.

В 2.57 машинист проходит к газовой горелке № 5 и начинает ее розжиг.

В 2.58 происходит неконтролируемое резкое снижение давления в котле, что приводит к хлопку в нем.

В мельнице № 18, которая была в резерве, резко повышается давление воздуха, и в 2.59 происходит взрыв с последующим выбросом угольной массы на мельницах в котлах № 14, 15, 16, 17, 19 и 20.

После аварии и срабатывания защитной автоматики отключился весь старый блок ТЭЦ.

Новый блок нес нагрузку в 160 мегаватт. Резко упала температура горячей воды — с +70 до +30-40 градусов. Для сохранения системы центрального отопления города опорожнены системы отопления здания в нескольких микрорайонах и начались работы по отключению горячей воды, началась рециркуляция водопроводов, чтобы не допустить замерзания тепловой системы.

«Практически в тот же день начали восстановление основного и вспомогательного оборудования. Малая их часть идет до сих пор. На сегодня ТЭЦ Бишкека работает в штатном режиме и несет заданные нагрузку и температурный режим», — сказал замглавы кабмина Бакыт Торобаев.

«Неожиданные» находки чиновников

По результатам работы межведомственной комиссии установлен ущерб и выявлены технические нарушения. Выводы комиссии, в общем-то, традиционны. Чиновники вновь заговорили о том, что старая часть ТЭЦ отработала срок и все плохо. Заодно «обнаружили» недостатки и недоработки, которых во время подготовки к отопительному сезону почему-то не заметили. Так было и после аварии в 2018-м. Но новое происшествие показывает, что выводы энергетики так и не сделали.

Предварительный ущерб от аварии на ТЭЦ Бишкека составил 69 миллионов 630 тысяч сомов.

«Почему маленькая сумма? Потому что все котлы и агрегаты нормативный срок отработали. Идут амортизационные исчисления, себестоимость этих котлов приравнивается к нулю», — рассказали в комиссии.

Комиссия выявила технические проблемы и организационные нарушения:

основное оборудование на ТЭЦ полностью отработало нормативный срок службы, установленный заводом-изготовителем;

ремонт проводили не в полном объеме;

не восстановлено устройство противопожарной и противоаварийной защиты на мельничном оборудовании котельного цеха, которое могло бы предотвратить воспламенение;

на котлоагрегатах отсутствовали устройства для автоматического включения розжига котла;

вышли из строя измерительные приборы, предназначенные для безопасной эксплуатации котельного оборудования;

превышены допустимые параметры содержания в воздухе угольной пыли в котельном цехе;

отсутствовали приборы измерения и оповещения о концентрации угольной пыли в воздухе;

вышли из строя стационарные кислородомеры на котлах;

проектом предусмотрено сжигание угля второй группы взрывоопасности, на ТЭЦ используют уголь четвертой группы.

Первые виновные

Комиссия решила, что ответственные сотрудники ТЭЦ, в том числе руководство объекта, ОАО «Электрические станции» и Министерство энергетики недостаточно контролировали подготовку и прохождение отопительного сезона.

В итоге решили:

объявить выговор министру;

объявить строгий выговор курирующему заместителю министра энергетики;

принять меры дисциплинарного взыскания в отношении сотрудников столичной ТЭЦ.

Никаких конкретных имен виновных в произошедшем ни сам зампред кабмина, ни члены комиссии не называют.

«По ОЗП кабинет министров всегда выпускает постановление. Процесс шел, ремонт тоже, но были вопросы о поставках материалов, потому что ТЭЦ старая. Все котлы срок исчерпали. Поэтому были задержки с ремонтом. А так в основном все нормально шло. Сейчас есть вопросы, на которые мы не можем ответить, потому что идет следствие. Мы посмотрели, почему авария произошла. Кто виноват, мы не можем дать ответы, потому что есть презумпция невиновности. Пока следствие не закончит, мы не не можем сказать, кто именно. В заключении комиссии, начиная с директора ТЭЦ, постановили, что каждое должностное лицо что нарушило. Сейчас не можем конкретно сказать, это прерогатива следствия. Немного подождем», — сказал член межведомственной комиссии Болот Ибраев.

В распоряжении 24.kg есть проект заключения комиссии. В нем сказано, что подготовка к отопительному сезону проводилась под руководством ответственных лиц, ранее занимавших руководящие должности в ОАО «Электрические станции». В том числе называют имена бывших генерального директора, первого заместителя генерального директора и директора ТЭЦ. Однако ни члены комиссии, ни ее глава Бакыт Торобаев об этом не упомянули.