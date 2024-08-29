Теперь официально. ТЭЦ столицы и «Бишкектеплосеть» передали на баланс мэрии

На внеочередной сессии Бишкекского городского кенеша депутаты одобрили передачу мэрии имущественные комплексы филиалов ОАО «Электрические станции» ТЭЦ столицы и «Бишкектеплосеть».
Ранее передачу ТЭЦ Бишкека и Оша на баланс мэрий поддержали депутаты Жогорку Кенеша.
Напомним, Указом президента «О некоторых вопросах топливно-энергетического комплекса» кабмину поручено передать объекты теплоснабжения филиалов ОАО «Электрические станции» теплоэлектроцентрали Бишкека и Оша, «Бишкектеплосеть» мэриям городов, а также государственное предприятие «Кыргызтеплоэнерго» в органы местного самоуправления.