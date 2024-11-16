Тополя на проспекте Чингиза Айтматова. Зачем их срубят и что посадят взамен

Мэрия Бишкека рассказала журналистам о сносе тополей на проспекте Чингиза Айтматова. Градоначальник Айбек Джунушалиев и специалисты Бишкекглавархитектуры, Бишкекзеленстроя и Института леса объяснили, почему решили убрать деревья с важной правительственной трассы.

Почему тополя на проспекте нужно заменить

Айбек Джунушалиев пояснил, что деревья необходимо заменить, поскольку они устарели и могут упасть из-за сильного ветра. Поэтому работы по их замене нужно начинать как можно скорее, чтобы избежать инцидентов.

«Мы планируем заменить около 1,6 тысячи деревьев, но на первом этапе посадим 200 деревьев. По нормам предельный срок их службы 40-45 лет. Эти деревья посадили в 1972–1975 годах», — отметил мэр.

Он заверил, что всю работу проведут максимально прозрачно и с учетом интересов горожан.

«Некоторые утверждают, что на этом якобы можно заработать, но это необоснованные слухи. Мы отправим старые деревья на склад. У нас есть деревья, которые ранее спилили, они там хранятся, и мы их не продаем. Более того, я поручил предлагать эти деревья малообеспеченным семьям, чтобы они могли использовать их в быту», — рассказал Айбек Джунушалиев.

По его словам, главная цель — обновить деревья в Бишкеке, чтобы поддерживать зеленый облик города. По словам мэра, специалисты предложили виды деревьев, которые лучше всего подходят для замены старых. Планируется сажать в основном лиственные деревья, поскольку они соответствуют климату и условиям города.

Что посадят вместо старых деревьев

«Вопрос касается проспекта Чингиза Айтматова, от улицы Ажибек Баатыр до улицы Семетей. Эти деревья нуждаются в уходе, но за последние несколько лет они начали засыхать, а их состояние ухудшилось, несмотря на ежегодные обрезки. Этот вопрос поднимают три года, и недавно мы получили заключения от двух служб, что деревья достигли предела и их можно заменить», — заявил представитель Бишкекзеленстроя Жаныбек Жумалиев.

Он добавил, что старые деревья планируют заменить на клены, которые высадят с интервалом 6 метров. Между ними планируют посадить кустарники гортензии, которые будут цвести с весны до поздней осени. В качестве второго варианта рассматривается посадка хвойных деревьев, например, туи, чтобы сохранить зелень даже зимой.

Кроме того, планируется заменить газон, который требует обновления каждые 5-10 лет. Параллельно установят скважину и систему полива. После принятия окончательного решения комиссией и получения приказа от мэрии, работы могут начать этой зимой, а основная посадка деревьев планируется на начало апреля.

Что еще можно посадить на правительственной трассе

Старший научный сотрудник Института леса Кунус Гапаров пояснил, что из-за важности этой дороги, по которой часто ездят официальные гости, состояние деревьев надо тщательно контролировать.

«Мы пытались обрезать их для омоложения, но это не дало результата. После консультаций мы пришли к выводу, что клены, катальпы, липы и каштаны — подходящие варианты. Это красивые деревья с аккуратной кроной, которые не вырастают слишком высокими», — добавил он.

«Не надо сажать в один ряд однопородные и одновозрастные деревья. Потому что они через какое-то время станут такими же ветхими. Мы предлагаем один ряд однопородных и разновозрастных. Когда одни будут умирать, мы будем их менять на другие и так по кругу», — заключил Кунус Гапаров.

Какую инфраструктуру предлагает Бишкекглавархитектура

По словам руководителя сектора благоустройства города Бишкекглавархитектуры Эйнара Кулбаева, протяженность проекта 4 километра. На западной и восточной стороне проспекта хотят создать велосипедные дорожки шириной 2,5 метра с двусторонним движением.

На западной стороне проспекта будет велодорожка длиной 2 километра, на восточной — 1,5 километра. Вдоль тротуаров и велосипедных дорожек планируют высадить кустарники.

«Дополнительно проект предусматривает установку уличного освещения с лампами теплого оттенка. Все инженерные сети планируем разместить в кабельных каналах», — добавил он.

Эйнар Кулбаев сообщил, на отдельных участках велодорожек предусмотрят зоны для остановки, где можно будет оставить велосипеды и индивидуальные мобильные средства, такие как самокаты. Для них оборудуют специальные парковки.

На вопрос, когда начнется работа и сколько времени потребуется, он ответил, что все будет идти поэтапно, а сроки будут определять по мере готовности всех расчетов.

«Согласован первый этап. Когда определим, сколько времени он займет, наметим сроки выполнения следующих этапов», — заключил он.