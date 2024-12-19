Мусороперерабатывающий завод в Бишкеке. На каком этапе проект

Мэр города Айбек Джунушалиев провел пресс-тур на строительной площадке экотехнологического завода по переработке твердых бытовых отходов, который будет вырабатывать электроэнергию. Объект возводится на территории муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон».

Как отметил градоначальник, завод станет первым в стране предприятием такого масштаба и предназначения. Его площадь составит 12 гектаров.

На данный момент залиты фундаменты административного здания и основного корпуса, бетонные работы доведены до 4-го этажа.

Для удобства транспортировки отходов и оборудования строится подъездная дорога по китайским стандартам — проложено более 1 тысячи метров. Завершена укладка 35 тысяч кубометров гравия на территории строительной площадки.

На объекте построены временное общежитие для 500 рабочих из КНР и офис для сотрудников компании. Сейчас в строительстве занято более 200 специалистов.

Первый этап завода рассчитан на переработку 1 тысячи тонн отходов в сутки с выработкой 460 мегаватт электроэнергии ежедневно (180 тысяч мегаватт в год). В будущем планируется увеличить мощность предприятия, чтобы утилизировать до 3 тысяч тонн отходов в сутки.

Строительные работы ведутся по графику, завершить проект планируется к декабрю 2025 года. Общая сумма инвестиций составит $95 миллионов.

