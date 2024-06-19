На заседании Жогорку Кенеша депутаты поддержали передачу ТЭЦ Бишкека и Оша на баланс мэрий.

Соответствующий законопроект представил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

Он отметил, что Указом президента «О некоторых вопросах топливно-энергетического комплекса» кабмину поручено передать объекты теплоснабжения филиалов ОАО «Электрические станции» теплоэлектроцентрали Бишкека и Оша, «Бишкектеплосеть» мэриям городов, а также государственное предприятие «Кыргызтеплоэнерго» в органы местного самоуправления.

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Таалайбек Ибраев подчеркнул, что проектом закона предлагается «организацию теплоснабжения на соответствующей территории» включить в вопросы местного значения и исключить из делегированных государственных полномочий.

Рассмотрев законопроект о внесении изменений в Закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», депутаты приняли его в первом чтении.