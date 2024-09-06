Первая партия троллейбусов из Бишкека прибыла в город Ош

Первая партия троллейбусов из Бишкека прибыла в Ош. Об этом сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

По ее данным, с первыми прибывшими шестью троллейбусами на месте ознакомился мэр города Бакытбек Жетигенов.

«На следующей неделе ожидается поставка еще десяти троллейбусов. Всего поступит 100 единиц. Данные троллейбусы планируется запустить на новую, третью, линию в микрорайоны западной части Оша», — сказали в муниципалитете.

Ранее мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что в столице полностью уберут троллейбусы. По его словам, электробусы и другой общественный транспорт более мобильные, и в решении проблем с пробками в городе их маршрут можно изменить, а с троллейбусами такое решение невозможно.

Мэрия предложила передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан. В конце августа депутаты БГК одобрили передачу техники.