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Общество

Клен vs платан. Мэрия Бишкека интересуется, что сажать на проспекте Айтматова

Мэрия Бишкека решила узнать мнение горожан, чем заменить тополя вдоль проспекта Чингиза Айтматова (от улицы Ажибека Баатыра до улицы Семетея).

На выбор предложен платан (чынар) или клен остролистный.

В муниципалитете отметили, что деревья на указанном участке посажены в 1972-1975 годах и в среднем возраст этих тополей — 50 лет.

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«На сегодня на многих деревьях имеется стволовая гниль, есть повреждения от вредителей, а также признаки болезней. Большинство деревьев суховершинные, имеют наклон как на проезжую часть, так и в сторону аллеи, что представляет опасность для всех участников дорожного движения», — добавили там.

В мэрии призывают горожан принять активное участие в выборе деревьев и обещает учесть их мнение. Производителей, у которых есть посадочный материал минимальной высотой 3-5 метров, просят подать заявки в муниципалитет.

Ранее мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщил, что всего планируется заменить около 1,6 тысячи деревьев, но на первом этапе — около 200.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311712/
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