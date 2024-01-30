09:26
USD 89.32
EUR 96.77
RUB 0.99
Общество

В Бишкеке подорожала стоимость проезда в общественном транспорте

Сегодня повысилась стоимость проезда в общественном транспорте Бишкека. При безналичной оплате в троллейбусах и муниципальных автобусах, где установлены валидаторы, — 17 сомов, при наличной — 20 сомов. Такой же будет цена и в маршрутках, и в частных малогабаритных автобусах.

При наличной оплате в муниципальном транспорте пассажирам будут выдавать разовый билет.

Оплатить проезд можно не только транспортной картой «Тулпар», но и другими способами:

  • бесконтактные карты VISA и «Элкарт» всех банков Кыргызстана;
  • виртуальная карта NFC (NFC доступен для обладателей андроид-смартфонов с поддержкой технологии. Чтобы воспользоваться этим видом оплаты, необходимо зайти в приложение, нажать на значок бесконтактной оплаты и поднести к валидатору);
  • ввод кода транспорта в приложении «Тулпар». Наклейки с QR-кодами размещены как снаружи, так и в салоне транспорта;
  • QR-сканирование в приложении «Тулпар», а также Balance, Mbank, MegaPay, «Компаньон», «О! Деньги», «Элсом» и других.

    Оплачивая услуги через приложения некоторых мобильных операторов и банков, можно получить бонусы — снижение стоимости поездок и начисление кешбэка.

После повышения тарифа в общественном транспорте начнут работать контролеры для выявления безбилетников. У них будут специальные аппараты для проверки факта оплаты пассажирами через транспортные и банковские карты. При оплате по QR-коду или NFC информация также отобразится в приложении.

Бесплатный проезд в автобусах и троллейбусах сохранится для:

  • пенсионеров по возрасту;
  • лиц с ограниченными возможностями здоровья I, II, III групп общего заболевания и трудового увечья;
  • лиц с ограниченными возможностями здоровья с детства;
  • детей до семи лет;
  • почтальонов ОАО «Кыргыз почтасы» при исполнении ими служебных обязанностей.

В маршрутках для пенсионеров города оставлена льгота за проезд на прежнем уровне в размере 8 сомов при наличии именной карточки льготника «Тулпар» к пенсионному удостоверению. Но время действия сокращено: с 9.00 до 17.00.

  • Как можно сэкономить на проезде и где купить транспортную карту «Тулпар», читайте по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285339/
просмотров: 417
Версия для печати
Материалы по теме
Повышение тарифа. Как экономить на проезде и где купить транспортные карты
На остановках в Бишкеке можно будет узнать, где едет общественный транспорт
БГК просят сделать бесплатным проезд в транспорте пенсионерам МВД
В транспорте в Бишкеке будут показывать мультфильмы на кыргызском языке
Тариф в общественном транспорте Бишкека повысится с 30 января
В Бишкеке повышение тарифа на проезд в общественном транспорте откладывается
Водитель выбил телефон из рук пассажира. Какие в отношении него приняли меры
Водитель автобуса выбил телефон из рук пассажира за оплату картой «Тулпар»
На работу общественного транспорта жалуются жители Бишкека
Новогодняя ночь на площади Ала-Тоо. Как будут работать автобусы и троллейбусы
Популярные новости
Снег и&nbsp;морозы ожидают в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;следующей неделе Снег и морозы ожидают в Бишкеке на следующей неделе
Все 29&nbsp;маршрутов движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все 29 маршрутов движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Повышение тарифа. Как экономить на&nbsp;проезде и&nbsp;где купить транспортные карты Повышение тарифа. Как экономить на проезде и где купить транспортные карты
Автобусный маршрут &#8470;&nbsp;46&nbsp;закрывают в&nbsp;Бишкеке Автобусный маршрут № 46 закрывают в Бишкеке
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; передал мебель и&nbsp;канцтовары центру для детей &laquo;Акниет&raquo; «Керемет Банк» передал мебель и канцтовары центру для детей «Акниет»
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
30 января, вторник
09:15
Инвестиции в Центральную Азию носят политический характер — Жозеп Боррель Инвестиции в Центральную Азию носят политический характ...
09:00
В Бишкеке подорожала стоимость проезда в общественном транспорте
08:59
Транскаспийский коридор для грузоперевозок планирует использовать Кыргызстан
08:42
Вице-премьер России Алексей Оверчук спрогнозировал рост ВВП в ЕАЭС
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 января, понедельник
23:42
Эксперты назвали самый популярный мобильный телефон в истории
23:03
В ЦОВП Узгенского района открыли центр компьютерной томографии
22:18
Житель Лейлека украл и продал скутер. Его задержали
22:00
Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
21:46
В центре Бишкека появится 15-этажный торговый центр