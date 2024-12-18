Мэрия Бишкека: Суд признал законным демонтаж троллейбусных сетей

Административный суд города Бишкека подтвердил законность действий мэрии по демонтажу троллейбусных контактных сетей. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Суд отклонил иск гражданки Б.Т.Борубаевой, признал правомерность и обоснованность предпринимаемых мэрией мер.

Демонтаж контактных сетей и передача троллейбусов связаны с рядом причин:

сложности в масштабной модернизации и оперативной корректировке маршрутов троллейбусов;

высокие расходы на содержание специализированного штата для обслуживания небольшого числа троллейбусов;

поддержка концепции «открытого неба» для уменьшения визуального шума и улучшения внешнего вида города;

низкая рентабельность троллейбусного сообщения из-за постоянного сокращения числа пользователей;

зависимость троллейбусов от инфраструктуры, аварии на которой приводят к массовым сбоям.

Мэрия заявила, что продолжит работу над улучшением городского пространства, обновлением общественного транспорта и инфраструктуры.