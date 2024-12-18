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Общество

Мэрия Бишкека: Суд признал законным демонтаж троллейбусных сетей

Административный суд города Бишкека подтвердил законность действий мэрии по демонтажу троллейбусных контактных сетей. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Суд отклонил иск гражданки Б.Т.Борубаевой, признал правомерность и обоснованность предпринимаемых мэрией мер.

Демонтаж контактных сетей и передача троллейбусов связаны с рядом причин:

  • сложности в масштабной модернизации и оперативной корректировке маршрутов троллейбусов;
  • высокие расходы на содержание специализированного штата для обслуживания небольшого числа троллейбусов;
  • поддержка концепции «открытого неба» для уменьшения визуального шума и улучшения внешнего вида города;
  • низкая рентабельность троллейбусного сообщения из-за постоянного сокращения числа пользователей;
  • зависимость троллейбусов от инфраструктуры, аварии на которой приводят к массовым сбоям.

Мэрия заявила, что продолжит работу над улучшением городского пространства, обновлением общественного транспорта и инфраструктуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314651/
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