Бишкек официально стал больше: территория столицы увеличилась втрое

Бишкек официально стал больше. На последней сессии городского кенеша депутаты одобрили присоединение к городу территорий, определенных указом президента. Информацию 24.kg подтвердили в мэрии.

Таким образом, площадь столицы увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи.

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В территорию города вошли айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района; айыльный аймак Кок-Жар Аламединского района, село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района, жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района; айыльные аймаки Маевка, Пригородный Аламединского района, жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района, контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района; айыльные аймаки Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка Аламединского района, село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.

Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличивается почти втрое, при этом количество административных районов останется прежним. Градоначальник сам будет утверждать бюджет и тарифы.