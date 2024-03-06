19:18
USD 89.43
EUR 97.01
RUB 0.98
Общество

Бишкек официально стал больше: территория столицы увеличилась втрое

Бишкек официально стал больше. На последней сессии городского кенеша депутаты одобрили присоединение к городу территорий, определенных указом президента. Информацию 24.kg подтвердили в мэрии.

Таким образом, площадь столицы увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи. 

Читайте по теме
Мэр Бишкека рассказал, насколько увеличится город после территориальной реформы

В территорию города вошли айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района; айыльный аймак Кок-Жар Аламединского района, село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района, жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района; айыльные аймаки Маевка, Пригородный Аламединского района, жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района, контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района; айыльные аймаки Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка Аламединского района, село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.

Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличивается почти втрое, при этом количество административных районов останется прежним. Градоначальник сам будет утверждать бюджет и тарифы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288446/
просмотров: 883
Версия для печати
Материалы по теме
Территориальная реформа. В бюджет Бишкека может поступить 32 миллиарда сомов
Мэр Бишкека рассказал, насколько увеличится город после территориальной реформы
При административно-территориальном изменении должны быть назначены выборы
Жогорку Кенеш остался в стороне от АТР, считает Дастан Бекешев
Мэр Бишкека сам будет утверждать бюджет и тарифы
Территориальная реформа. Количество районов в Бишкеке не вырастет
Сессия БГК. Председатель горкенеша объяснил решение о ее проведении
В мэрии Бишкека рассказали, почему градоначальник покинул заседание БГК
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев по неизвестной причине покинул сессию БГК
Территориальная реформа. Состав БГК увеличен до 235 депутатов
Популярные новости
ОРТ-2024. Зачем нужна регистрация на&nbsp;тест и&nbsp;кто его может не&nbsp;сдавать ОРТ-2024. Зачем нужна регистрация на тест и кто его может не сдавать
Надо&nbsp;ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос Надо ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос
Как вы&nbsp;оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы&nbsp;24.kg Как вы оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы 24.kg
В&nbsp;Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки ощутил и&nbsp;Кыргызстан В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки ощутил и Кыргызстан
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
6 марта, среда
19:00
Цифра дня. 1,7 миллиарда сомов выделят на субсидии по тепловой энергии Цифра дня. 1,7 миллиарда сомов выделят на субсидии по т...
18:30
Загрязнение воздуха. Бишкек держится в лидерах мирового рейтинга
18:10
В Бишкеке построят многопрофильный медцентр
17:57
Бишкек официально стал больше: территория столицы увеличилась втрое
17:43
В Ботаническом саду задержали браконьера с певчими птицами