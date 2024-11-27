Старый ипподром «Ак-Кула». Стала известна компания, получившая территорию

В мэрии столицы подписаны соглашение и договор о безвозмездной передаче территории ипподрома «Ак-Кула» с ОсОО «РЦА Ливинг». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, 8 июля в мэрию поступило предложение от компаний ROX Group и TNG Global Foundation о приобретении имущественного комплекса «Ипподром «Ак-Кула». Этими фирмами создана местная дочерняя компания ОсОО «РЦА Ливинг».

«Согласно договору, предусмотрена выплата 5,8 миллиарда сомов в бюджет города за использование на 49 лет земельного участка. Также предусмотрено строительство социальных объектов (трех общеобразовательных учреждений, трех дошкольных образовательных учреждений, парковых зон, муниципальных дорог и тротуаров, инженерных сетей к вышеперечисленным объектам) с последующей их безвозмездной передачей в муниципальную собственность столицы на сумму 3,5 миллиарда сомов», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, инвестор выделяет средста на разработку Генерального плана Бишкека. По итогам в муниципалитет поступит до 10 миллиардов сомов.

На месте старого ипподрома предусмотрено возведение современных жилых зданий, бизнес- и деловых центров, общественных зданий, а также социальных объектов. Общий объем инвестиций составит около 87 миллиардов сомов.

Напомним, что 21 марта президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового ипподрома «Ак-Кула» в западной части города.

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Добавим, что в августе депутаты Бишкекского городского кенеша на внеочередной сессии одобрили проект постановления о приватизации имущественного комплекса «Ипподром «Ак-Кула» с земельным участком общей площадью 53,61 гектара методом прямой продажи двум иностранным компаниям — ROX Group и TNG Global Foundation — на условиях, что они построят за счет собственных средств и безвозмездно передадут в муниципальную собственность столицы:

общеобразовательные учреждения в соответствии с условиями договора;

дошкольные образовательные учреждения в соответствии с условиями договора;

городские дороги в соответствии с условиями договора;

парковую зону в соответствии с условиями договора.

На месте ипподрома фирмы планируют возвести микрорайон «Ак-Кула».

Добавим, знаковый для конноспортивного мира республики объект, рассчитанный на 3 тысячи посадочных мест, построили в 1947 году по авторскому проекту заслуженного архитектора КР Владимира Нусова.

В начале 1990-х спортивный объект передали Министерству сельского хозяйства. В 1998 году ведомство продало его частникам. Спустя двадцать лет, в 2018-м, объект отсудили и передали мэрии. В 2019 году здание ипподрома признали аварийным и подлежащим сносу, а в 2020-м спортивный комплекс лишили статуса памятника истории и архитектуры.