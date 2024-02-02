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Происшествия

Если у вас нет горячей воды. На ТЭЦ произошла авария, сообщают Telegram-каналы

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Об этом сообщают Telegram-каналы.

По предвательным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно.

Городские власти и официальные госорганы пока не предоставили информацию и не комментируют возможное ЧП.

Многие жители города сегодня утром столкнулись с отсутствием горячей воды в своих домах, температура батарей также существенно снизилась.

Мэр столицы Айбек Джунушалиев лично контролирует ситуацию и устранение последствий аварии, уточняется в некоторых мессенджерах. Он, как только получил сообщение о сбое работы на ТЭЦ, прибыл на место происшествия со всеми аварийно-спасательными службами.

Напомним, самая крупная авария на столичной теплоцентрали произошла 26 января 2018 года. Горожане жаловались на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах, несмотря на то, что энергетики уверяли: система постепенно начинает работать в штатном режиме. Мэрией были организованы пункты приема и размещения для нуждающихся горожан. По факту ненадлежащего исполнения чиновниками своих функций Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.

Позже разразился скандал по модернизации теплоцентрали. Возбуждено пять уголовных дел. В рамках расследования арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова. Всем предъявлены обвинения в коррупции.

Обвинение в коррупции предъявили и бывшему премьеру Сапару Исакову, экс-мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову, еще одному экс-главе правительства Жанторо Сатыбалдиеву, депутату Жогорку Кенеша от фракции СДПК Осмонбеку Артыкбаеву.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285656/
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