14:06
USD 86.80
EUR 91.40
RUB 0.83
Общество

В Бишкеке сносят здание ВДНХ. Вспоминаем, что там было и для чего его создавали

Фото 24.kg. Здание ВДНХ

Ранее, 31 августа 2024 года, руководитель управделами главы государства Каныбек Туманбаев в ходе открытия новой администрации президента «Ынтымак Ордо» заявил, что здание ВДНХ снесут, чтобы на его месте построить современный конгресс-холл.

Он отметил, что здания и территорию ВДНХ на 49 лет отдали в аренду иностранному инвестору, который обещал реализовать различные проекты, но ничего не сделал, а объекты в итоге разрушились.

История комплекса

История ВДНХ начинается в 1947 году, когда на базе экспериментальной фермы Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и ветеринарии построили выставочное здание. На площадке организовывали экспозиции животных, предоставляли племенной материал и консультировали в сфере сельского хозяйства.

Позже территория комплекса стала местом для разведения редких пород деревьев и ценных видов рыб. Здесь обитали журавли, лебеди и пеликаны, создавая уникальную атмосферу. В 1956-м объект официально получил название Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).

К тому времени она насчитывала 10 основных павильонов и 3 отраслевых.

Более 10 тысяч экспонатов представляли успехи сотен предприятий, строек, колхозов и совхозов, научных институтов. Посетители могли узнать о передовых методах производства и ознакомиться с достижениями более 350 новаторов.

Главное здание комплекса, построенное в 1974 году, стало его визитной карточкой. Проект разработали архитекторы В.Лызенко и А.Нежурин.

Упадок после Советского Союза

В 1990-х, после распада СССР, выставка оказалась в упадке. Пруды пересохли, павильоны стали разрушаться, а цветочные клумбы исчезли. Землю передали в долгосрочную аренду, а здание впоследствии досталось инвесторам из Южной Кореи, которые планировали реализовать крупные проекты. Однако восстановление комплекса так и не началось.

Позже на части территории ВДНХ построили парк аттракционов, который работает до сих пор. Однако основное здание продолжало разрушаться. В 2000-х годах его архитектурный облик изменился из-за самовольных пристроек.

Попытки восстановить объект

В 2015 году сотрудники «Бишкекглавархитектуры» подготовили документацию для сохранения здания, которое признали памятником архитектуры. Составили план ремонтно-восстановительных работ, включавший замену кровли, восстановление витражей и благоустройство прилегающей территории. Однако работы так и не начали, а состояние объекта продолжало ухудшаться.

Что будет вместо ВДНХ?

Вместо снесенного здания планируют построить современный конгресс-холл. Новый объект, по словам властей, станет важным элементом городской инфраструктуры, где будут проводить мероприятия национального и международного масштаба.

Несмотря на планы обновления, для многих жителей Бишкека ВДНХ останется символом целой эпохи. Ее исчезновение вызывает у горожан смешанные чувства: кто-то видит в этом шаг к развитию столицы, а кто-то сожалеет об утрате исторического объекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313355/
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
Дом-музей Фрунзе просит отдать памятник Ленину и герб Киргизской ССР с ВДНХ
В Бишкеке начали сносить пристройки на ВДНХ
За 10 лет превратят Бишкек в коробку. Депутат о сносе исторических объектов
На трассе Бишкек — Чалдовар продолжается демонтаж незаконных объектов
На побережье Иссык-Куля снесли незаконные постройки
Председателя гаражного кооператива предупредили о сносе две недели назад
Вдоль северной объездной дороги демонтируют самовольно установленные объекты
Здание ВДНХ в Бишкеке снесут — Акылбек Жапаров
В городе Ош сносят гостевой дом «Изюм»
МЧС хочет сносить объекты предпринимательства, построенные на берегах рек
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Бишкеке температура воздуха опустится до&nbsp;&minus;15 Штормовое предупреждение. В Бишкеке температура воздуха опустится до −15
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Синоптики рассказали, когда в&nbsp;Бишкеке будет снег. Прогноз погоды на&nbsp;5-8 декабря Синоптики рассказали, когда в Бишкеке будет снег. Прогноз погоды на 5-8 декабря
Бизнес
MBANK и&nbsp;MBusiness наградили новых победителей акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK и MBusiness наградили новых победителей акции «Принимай платежи по QR»
ТК&nbsp;Silk Way приглашает посетителей на&nbsp;торжественное открытие 8&nbsp;декабря ТК Silk Way приглашает посетителей на торжественное открытие 8 декабря
&laquo;Элдик Банк&raquo; создает депозитарий ценных бумаг международного уровня «Элдик Банк» создает депозитарий ценных бумаг международного уровня
Первые победители акции от&nbsp;MKASSA и&nbsp;Mastercard Первые победители акции от MKASSA и Mastercard
6 декабря, пятница
14:01
В Бишкеке сносят здание ВДНХ. Вспоминаем, что там было и для чего его создавали В Бишкеке сносят здание ВДНХ. Вспоминаем, что там было...
13:57
Автопарк «Бишкексвета» пополнился шестью новыми вышками
13:49
MBANK и MBusiness наградили новых победителей акции «Принимай платежи по QR»
13:43
Массовые задержания налоговиков. Председатель ГНС находится на допросе в ГКНБ
13:40
Садыр Жапаров с рабочей поездкой посетит Ошскую область