В Бишкеке сносят здание ВДНХ. Вспоминаем, что там было и для чего его создавали

Ранее, 31 августа 2024 года, руководитель управделами главы государства Каныбек Туманбаев в ходе открытия новой администрации президента «Ынтымак Ордо» заявил, что здание ВДНХ снесут, чтобы на его месте построить современный конгресс-холл.

Он отметил, что здания и территорию ВДНХ на 49 лет отдали в аренду иностранному инвестору, который обещал реализовать различные проекты, но ничего не сделал, а объекты в итоге разрушились.

История комплекса

История ВДНХ начинается в 1947 году, когда на базе экспериментальной фермы Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и ветеринарии построили выставочное здание. На площадке организовывали экспозиции животных, предоставляли племенной материал и консультировали в сфере сельского хозяйства.

К тому времени она насчитывала 10 основных павильонов и 3 отраслевых.

Позже территория комплекса стала местом для разведения редких пород деревьев и ценных видов рыб. Здесь обитали журавли, лебеди и пеликаны, создавая уникальную атмосферу. В 1956-м объект официально получил название Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).

Более 10 тысяч экспонатов представляли успехи сотен предприятий, строек, колхозов и совхозов, научных институтов. Посетители могли узнать о передовых методах производства и ознакомиться с достижениями более 350 новаторов.

Главное здание комплекса, построенное в 1974 году, стало его визитной карточкой. Проект разработали архитекторы В.Лызенко и А.Нежурин.

Упадок после Советского Союза

В 1990-х, после распада СССР, выставка оказалась в упадке. Пруды пересохли, павильоны стали разрушаться, а цветочные клумбы исчезли. Землю передали в долгосрочную аренду, а здание впоследствии досталось инвесторам из Южной Кореи, которые планировали реализовать крупные проекты. Однако восстановление комплекса так и не началось.

Позже на части территории ВДНХ построили парк аттракционов, который работает до сих пор. Однако основное здание продолжало разрушаться. В 2000-х годах его архитектурный облик изменился из-за самовольных пристроек.

Попытки восстановить объект

В 2015 году сотрудники «Бишкекглавархитектуры» подготовили документацию для сохранения здания, которое признали памятником архитектуры. Составили план ремонтно-восстановительных работ, включавший замену кровли, восстановление витражей и благоустройство прилегающей территории. Однако работы так и не начали, а состояние объекта продолжало ухудшаться.

Что будет вместо ВДНХ?

Вместо снесенного здания планируют построить современный конгресс-холл. Новый объект, по словам властей, станет важным элементом городской инфраструктуры, где будут проводить мероприятия национального и международного масштаба.

Несмотря на планы обновления, для многих жителей Бишкека ВДНХ останется символом целой эпохи. Ее исчезновение вызывает у горожан смешанные чувства: кто-то видит в этом шаг к развитию столицы, а кто-то сожалеет об утрате исторического объекта.