В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

В Жогорку Кенеше появились новые депутаты.

Удостоверения депутатов получили Равшан Рысбаев, Мейкинбек Абдалиев и Шералы Абдылдаев.

Они пришли в парламент вместо Марата Аманкулова, который сдал свой мандат после обвинений в незаконном обогащении, Мирлана Бакирова, назначенного руководителем Фонда по управлению государственным имуществом, и Омурбека Текебаева, решение о лишении мандата которого оставил в силе Верховный суд.

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Информации о Мейкинбеке Абдалиеве мало, известно, что в 2015 году он баллотировался в парламент от партии «Онугуу-Прогресс». На него оформлено несколько компаний.

Равшан Рысбаев в 2014 году назначен на должность замглавы МЧС. На выборах в парламент числился в списках кандидатов от партии СДПК. После вернулся на должность замминистра чрезвычайных ситуаций, где проработал до того, как стал депутатом.

В 2017 году Шералы Абдылдаев был руководителем ФУГИ и объявлялся в розыск. Он фигурировал в деле Омурбека Текебаева. Однако заместитель главы Центризбиркома Абдыжапар Бекматов пояснил — объективных причин не передавать Шералы Абдылдаеву мандат нет, поскольку он не судим.

Назначены заместители министра энергетики и промышленности.

Ими стали Бакыт Дегенбаев и Доскул Бекмурзаев.

Напомним, распоряжением правительства прекращены полномочия заместителей председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, чьи функции переданы в Министерство энергетики и промышленности, Вероники Исаевой и Айтмамата Кадырбаева.

Бакыт Дегенбаев родился 14 августа 1975 года. Является основателем движения и инициативы «Покупай кыргызское» и бренда Made in KG, которые способствовали развитию отечественных производителей и продвижению на внутренних и внешних рынках.

Доскул Бекмурзаев родился 9 октября 1973-го в селе Бала-Саруу Таласской области. Окончил Кыргызский технический университет по специальности «инженер», Дипломатическую академию при МИД КР.

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В электроэнергетической отрасли Кыргызстана работает с 2001 года.

С 2014 по 2015 год был заместителем министра миграции и молодежи КР.

В сентябре 2020-го назначен генеральным директором ОАО «Северэлектро». 28 октября решением совета директоров ОАО освобожден от занимаемой должности. После этого электрики и рабочие РЭС, не согласные с назначением нового директора, несколько раз выходили на митинги к Дому правительства. Доскул Бекмурзаев решил оспорить свое увольнение в суде, однако в удовлетворении его иска Чуйским областным судом отказано.

В Министерстве обороны кадровые перестановки.

Нурлан Кирешеев переназначен первым заместителем министра обороны. Ранее он был первым замглавы Генштаба.

Он родился 3 августа 1971 года в селе Ленин-Жол Чуйской области.

Назначены также два заместителя главы Минобороны, ими стали 52-летний Акылбек Ибраев и 44-летний Алмазбек Карасартов.

Эрлис Тердикбаев назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил, а Руслан Мукамбетов стал командующим Юго-Западным оперативным командованием Минобороны.

Нурлан Чомоев освобожден от занимаемой должности заместителя начальника Генерального штаба ВС КР.

Айбек Артыкбаев стал заместителем главы МИД Кыргызстана.

Айбек Артыкбаев окончил экономический факультет Ошского технологического университета, Кыргызскую государственную юридическую академию, Академию управления при президенте КР, обучался в Великобритании английскому языку и бизнес-управлению и в аспирантуре Дипакадемии МИД Российской Федерации. Является кандидатом политических наук.

С 1996-го работал на государственной службе КР. Начинал советником дипломатической службы и государственной службы КР. С апреля 2011 года по 2012-й — полномочный представитель МИД КР по югу, в Оше.

На парламентских выборах в 2020 году баллотировался по списку партии «Мекенчил».

В Госстрое уволены директор и его заместители.

Директор Урматбек Кокочаров и его заместители Уланбек Калманбетов и Мирбек Акматалиев освобождены от занимаемых должностей.

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Увольнение связано с принятием новой структуры правительства КР, в соответствии с которой Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и его подведомственные организации вошли в состав Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР.

Мирлан Бакиров назначен главой ФУГИ.

Прежний глава Фонда по управлению государственным имуществом Жылдызбек Исакулов подал в отставку в феврале 2021 года. Исполняющим обязанности главы ФУГИ был заместитель председателя Ишенбек Медетов.

Мирлан Бакиров известен тем, что на парламентских выборах в октябре 2020 года возглавлял список партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с экс-заместителем председателя Государственной таможенной службы Райымбеком Матраимовым.

Кроме того, Бакиров активно участвовал в митингах в поддержку задержанного за незаконное обогащение экс-таможенника Райымбека Матраимова.

Кадровые перестановки в Генеральной прокуратуре.

Рысбек Альчиев назначен заместителем генерального прокурора. Джамиля Джаманбаева освобождена от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

Рысбек Альчиев в 2017 году был заместителем прокурора Бишкека, до этого занимал должность прокурора Иссык-Атинского района.

Сыймык Жапыкеев стал прокурором Иссык-Кульской области.

Он был назначен председателем ГСБЭП после событий в октябре 2020 года. Возглавлял ведомство четыре месяца. За день до ликвидации службы Жапыкееву присвоили звание генерал-майора Финансовой полиции.

Мелис Оскомбаев назначен главой Ленинского района Бишкека.

По собственному желанию Чынасыл Чыныбаев уволен с должности акима.

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Он был задержан по факту растраты бюджетных средств. Чиновник выделил средства из бюджета кандидату в депутаты от партии «Эмгек». 30 марта он отпущен под домашний арест.

Мелис Оскомбаев родился 7 декабря 1974 года в Чуйской области. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, экономист.

1996-1997 — работа в департаменте внешнеэкономических связей при Министерстве внешней торговли и промышленности КР;

1997-2008 — Министерство финансов Кыргызской Республики;

2008-2011 — Бишкекское городское финансовое управление Министерства финансов КР;

2011-2018 — Бишкекское городское отделение казначейства Центрального казначейства Минфина КР;

2018-2019 — Министерство образования и науки КР.

Василий Дашков освобожден от должности главы «Кыргыз темир жолу».

Он занимал должность с 10 апреля 2020 года.

В Бишкеке около здания ГП «Кыргыз темир жолу» в ноябре 2020 года прошел митинг. Участники акции протеста требовали отставки гендиректора компании Василия Дашкова, утверждая, что глава госпредприятия замешан в коррупционных делах и финансовых махинациях.

Жужанна Харгитаи назначена новым управляющим директором ЕБРР по Центральной Азии.

На посту управляющего директора ЕБРР по Центральной Азии сменила Андре Куусвека. Она приступает к работе в новой должности с 17 мая.

Жужанна Харгитаи будет курировать деятельность Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане — обширном регионе, в который ЕБРР инвестировал $16,5 миллиарда в рамках почти 890 проектов.

О кадровых перестановках с 22 по 26 марта читайте здесь.