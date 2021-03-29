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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Бюджетные средства кандидату в депутаты выделил чиновник Бишкека. Он задержан

По факту растраты бюджетных средств задержан один из руководителей районной администрации столичной мэрии. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках досудебного производства по статье 205 части 3 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР задержан один из руководителей муниципальной администрации мэрии Бишкека Ч.Ч.

Установлено, что задержанный чиновник незаконно выделил бюджетные средства одному из кандидатов в депутаты для агитационной деятельности.

Деньги предназначались для благоустройства одного из жилых массивов столицы. 

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. В настоящее время ведется следствие.

Отметим, главой муниципальной администрации мэрии Бишкека по Ленинскому административному району является Чынасыл Чыныбаев.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187947/
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