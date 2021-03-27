Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Назначены заместители министра здравоохранения.

Ими стали Улук-Бек Бектурганов и Жалалидин Рахматуллаев. Прежние замы — Мадамин Каратаев и Нурболот Усенбаев — освобождены от должностей 25 марта.

Улук-Бек Бектурганов родился 1 сентября 1975 года. Окончил факультет «Медико-профилактическое дело» Кыргызской государственной медицинской академии.

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Работал санитарным врачом по промышленной гигиене Токмакского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, главврачом Чуйского Областного центра СПИД, врачом-паразитологом Токмакского городского центра профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора, главным врачом этого центра и на других должностях.

Жалалидин Рахматуллаев родился 26 апреля 1960 года. Окончил Рязанский медицинский институт имени Павлова по специальности «врач гигиенист-эпидемиолог».

Работал санврачом СЭС Московской железной дороги, Центральной СЭС МПС СССР, завотделом, главврачом СЭС Кызыл-Кии, руководителем аппарата мэрии, а потом и вице-мэром Кызыл-Кии. С августа 2017 года по март 2021-го — директором территориальной больницы в Кызыл-Кие.

Артурбек Жуманазаров назначен председателем Фонда обязательного медицинского страхования.

Артурбек Жуманазаров родился 22 января 1966 года. В 1989 году окончил Кыргызский государственный медицинский институт.

Работал врачом-хирургом в ГКБ № 1 Бишкека, сердечно-сосудистым хирургом.

1996−1998 — младший научный сотрудник в отделении хирургии приобретенных пороков сердца НЦКиТ, был научным сотрудником отделения взрослой хирургии сердца, хирургии пороков сердца НЦКиТ, научным сотрудником и замдиректора по лечебной части НИИХСиТО. 2007-2008 — заведующий операционным блоком центра хирургии сердца Тараза (Казахстан). Затем работал хирургом Центра медико-консультативных услуг и спортивной медицины Бишкека, врачом-инфузиологом в отделении операционного блока с лабораторий перфузиологии НИИХСиТО, был главным врачом НИИХСиТО. До назначения занимал пост директора Бишкекского территориального Фонда ОМС.

Заместителем министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации стал Илич Марсбек уулу.

Он пришел вместо Жаныбека Керималиева.

Илич Марсбек уулу родился 30 июля 1983 года в селе Куртка Нарынской области.

Ранее работал директором департамента карантина растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

Уланбек Асанов назначен председателем Социального фонда.

Фото Соцфонда. Уланбек Асанов

Прежний председатель задержан по уголовному делу о систематических поборах с территориальных подразделений Соцфонда.

Уланбек Асанов родился 30 ноября 1970 года в Ноокенском районе. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, экономист, юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 1990 году экономистом на макаронно-кондитерской фабрике. Несколько лет проработал в энергосекторе страны, затем в аппаратах президента и правительства.

В Соцфонде КР с 2009 года. До назначения занимал пост заместителя председателя ведомства.

Депутат Айбек Осмонов принес присягу.

Он получил мандат по списку партии «Бир Бол» вместо скончавшегося после продолжительной болезни Алмазбека Акматова.

Айбек Осмонов родился 16 февраля 1984 года. Бизнесмен.

Основал партию «Мекеним Кыргызстан», но после скандала покинул ее ряды, перейдя в «Ыйман нуру», став председателем политсовета. Но спустя время вышел и из ее состава.

Таалайбек Орозов назначен председателем Государственной службы цифрового развития.

Отметим, Государственный комитет информационных технологий и связи преобразован в Государственную службу цифрового развития при правительстве КР.

Ранее Таалайбек Орозов был заведующим отделом регионального развития, транспорта, строительства и коммуникаций аппарата правительства КР.

Гульназ Исаева назначена заместителем директора Государственной комиссии по делам религий КР.

Гульназ Исаева — специалист по религиозным вопросам и межрелигиозному диалогу. Была заведующей отделом аналитики в Государственной комиссии по делам религий.

Является автором различных публикаций об исламе в светском государстве, о роли женщин в предотвращении насильственного экстремизма, о вопросах продвижения межконфессионального диалога.

Уран Ахметов назначен директором Национального института стратегических исследований.

Он сменил на посту Эмильбека Каптагаева.

Уран Ахметов родился 19 мая 1980 года.

В 2016-2018 годах был министром юстиции. Тогда главу Минюста неоднократно критиковали в парламенте. Последний скандал разгорелся, когда Урана Ахметова уличили в предоставлении документов с ошибками.

До назначения с октября 2020 года работал первым заместителем руководителя аппарата правительства.

Главой кыргызской диаспоры в Москве и Московской области стал Кубанычбек Осмонбеков.

Фото из интернета. Кубанычбек Осмонбеков

На этом посту он сменил Раимкула Арзыматова, который руководил объединением кыргызской диаспоры последние пять лет.

Осмонбеков родился в селе Фрунзе Иссык-Кульской области. Является выпускником Академии туризма.

36-летний Кубанычбек Осмонбеков основатель Международной ассоциации предпринимателей КР И РФ, членом комитета по связям с соотечественниками за рубежом при президенте Кыргызстана. Кроме того, он президент профессиональной лиги по MMA AIKOL FC и учредитель журнала «Деловая аудитория».

С 2007 года живет и работает в Москве.

О кадровых перестановках с 15 по 19 марта читайте здесь.