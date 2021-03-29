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Власть

Мандат Омурбека Текебаева получил экс-глава ФУГИ, объявленный ранее в розыск

Экс-глава ФУГИ Шералы Абдылдаев получил вакантный мандат лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Отметим, в 2017 году Шералы Абдылдаев в 2017 году объявлен в розыск ГКНБ по делу о коррупции, поскольку не являлся на допросы и судебные заседания. Он проходил фигурантом вместе с Омубеком Текебаевым и экс-министром ЧС Дуйшенкулом Чотоновым. Материалы по Абдылдаеву были переданы в отдельное производство. В 2019-м следствие по нему было приостановлено в связи с тяжелой болезнью подозреваемого Абдылдаева.

Шералы Абдылдаев, не имеющий судимости, может стать депутатом. Но обвинения с него не сняты, и он находится под домашним арестом.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева заметила, что выступает против передачи мандата ему. «Ситуация абсурдная, поскольку Шералы Абдылдаев проходил по той же статье обвиняемым, что и Текебаев. Но у последнего мандат отобрали и передали Абдылдаеву», — сказала она.

Однако заместитель главы Центризбиркома Абдыжапар Бекматов пояснил — объективных причин не передавать Шералы Абдылдаеву мандат нет, поскольку он не судим.

Ранее, напомним, Верховный суд оставил в силе решение Бишкекского горсуда о лишении депутата Омурбека Текебаева мандата. ЦИК исполнила это постановление.

Ссылка: https://24.kg/vlast/188041/
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