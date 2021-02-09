Глава Фонда по управлению госимуществом ушел в отставку

Глава Фонда по управлению государственным имуществом Жылдызбек Исакулов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе ФУГИ.

В должности он проработал 1,5 года — с августа 2019 года. Сегодня Жылдызбек Исакулов провел аппаратное совещание и попрощался с коллективом.

«За 1,5 года проделана большая работа по внедрению автоматизации и исключению коррупционных рисков. Работа фонда стала прозрачной, открытой. ФУГИ выполнил основную задачу по исполнению плана бюджета», — подчеркнул Жылдызбек Исакулов.

Исполняющим обязанности главы фонда назначен заместитель председателя Ишенбек Медетов.